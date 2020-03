Počet osobných bankrotov stúpol aj vo februári

Počet osobných bankrotov sa medziročne vo februári opäť zvýšil. Zbankrotovalo 1 326 Slovákov pri raste o 9 %. V medzimesačnom porovnaní, teda v porovnaní s januárom, ich vo februári bolo viac o 14 %. „Po novele zákona, ktorá začala platiť od 1. januára tohto roka, nepredpokladáme rapídny pokles osobných bankrotov. Februárové i januárové štatistiky nám potvrdzujú, že ich počet bude aj v tomto roku naďalej vysoký,“ povedala hlavná analytička CRIF – Slovak Credit Bureau Jana Marková.

Osobné bankroty majú od tohto roka nové pravidlá. Od 1. januára 2020 je možné podať žiadosť o osobný bankrot len v prípade, ak je voči osobe vedené exekučné konanie dlhšie ako jeden rok. Podľa starej úpravy bolo súčasťou procesu osobného bankrotu podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej aj trojročné skúšobné obdobie, počas ktorého bolo potrebné čakať na oddlženie. Podľa novej úpravy táto lehota už neexistuje.

Vlani padol rekord

V minulom roku podľa spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau zbankrotovalo na Slovensku historicky najviac dlžníkov, a to 16 167. Medziročne je to nárast o takmer 17 %. Zvýšený nárast záujmu ľudí o osobné bankroty zaznamenalo vlani aj Centrum právnej pomoci, ktoré agendu osobných bankrotov zo zákona zastrešuje. Ako uviedla riaditeľka Centra právnej pomoci Zuzana Kubovičová, v minulom roku sa zamerali na zvýšenie efektivity svojich služieb. Skrátili čas čakania na konzultácie, vďaka čomu podľa nej vybavili viac klientov. To sa následne podľa Kubovičovej odzrkadlilo na vyššom počte vybavených osobných bankrotov.

Podľa Markovej bola najhlavnejším dôvodom vysokého počtu osobných bankrotov v minulom a aj v predchádzajúcom roku vyššia dostupnosť osobného bankrotu ako inštitútu zbavenia sa dlhov. Túto dostupnosť umožnila legislatívna zmena účinná od 1. marca 2017. „Novela na jednej strane sprístupnila osobný bankrot väčším skupinám ľudí v dlhovej pasci, avšak na druhej strane vyvolala kritiku napr. od poskytovateľov finančných prostriedkov a veriteľov. Zatiaľ čo pred legislatívnou zmenou sa počet osobných bankrotov v jednom mesiaci rátal na desiatky, onedlho po marci 2017 vystúpil na stovky a v ďalších dvoch rokoch väčšinou výrazne prekračoval tisícku,“ dodala Marková.

Vysoké zadlženie

Dôvodom osobného bankrotu je zároveň podľa analytičky Poštovej banky Jany Glasovej vysoké zadlženie, kedy človek nesprávne odhadol svoje možnosti splácania alebo si v časoch prosperity nabral na „svoje plecia“ príliš veľa pôžičiek. Ďalším dôvodom je, že dlžník nemá žiadne úspory, ktoré by mohol použiť na splácanie dlhov v prípade výpadku alebo poklesu svojho príjmu. A v neposlednom rade môže človeka do bankrotu dostať aj výpadok príjmu spôsobený napríklad dlhodobejšou nezamestnanosťou alebo zdravotnými problémami.