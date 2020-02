Hoci je tohtoročná zima na sneh pomerne skúpa, lyžiarske strediská vedia ponúknuť kvalitné podmienky. Zjazdové lyžovanie patrí k jedným z najpopulárnejších, no zároveň aj najrizikovejších zimných športov. Až 80 % úrazov vzniká priamo na svahu. Zo štatistík úrazovosti Horskej záchrannej služby vyplýva, že počet úrazov na lyžiarskych svahoch každoročne stúpa. Pri pobyte na horách sa najčastejšie poisťovne stretávajú s úrazmi horných a dolných končatín.

Obľúbená je i zimná turistika, ktorej sa možno venovať na celoročne otvorených turistických chodníkoch. No aj tu je potrebné dodržiavať základné pravidlá. Návštevníci zimných hôr by nemali zabúdať na lavínový výstroj, ktorý slúži na rýchlu záchranu. Podľa člena Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby Filipa Kyzeka je pre záchranu osôb v prípade pádu lavíny a zasypania kľúčová tzv. kamarátska pomoc, pretože najvyššia šanca na prežitie je do 15 minút od zasypania a postupne klesá.

Finančná záťaž

Rovnako dôležité, ako kvalitná výbava a dodržiavanie pokynov odborníkov, je životné poistenie. Ak sa podľa NN Životnej poisťovne niekto zraní, prevoz z ťažko dostupného terénu je nielen komplikovaný, ale aj finančne náročný. Nepríjemným dôsledkom úrazu môže byť aj dlhodobá práceneschopnosť a s ňou spojená finančná záťaž. „Životné poistenie a pripoistenia chránia v neočakávaných situáciách, keď vážnejší úraz a dlhodobá liečba môžu sťažiť finančnú situáciu v domácnosti,“ hovorí hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková.

Z údajov ČSOB Poisťovne a asistenčnej služby AWP Solutions vyplýva, že priemerné náklady na ošetrenie zranenia sú v zahraničí dvoj až trojnásobne vyššie ako pri úrazoch na slovenských horách. ČSOB Poisťovňa odporúča klientom zvoliť si k cestovnému poisteniu aj pripoistenie zodpovednosti za škodu. To ocenia lyžiari najmä v prípade, ak sa zrazia dvaja na svahu, kde jeden zraní druhého.

Súd pre zrážku

Komerčné poisťovne evidujú totiž aj žaloby, kedy sa lyžiari po zrážke s klientmi na svahu snažia vysúdiť tisíce, hoci ju v skutočnosti ani nemuseli zaviniť. Uniqa poisťovňa odporúča nepodpisovať nič, čomu klient nerozumie a ak, tak s výhradou, že textu nerozumie. Môže sa totiž stať, že pri spornej kolízii, kde nie je jasný vinník, môže klient takto nechtiac na seba prevziať vinu, aj keď za zrážku nemôže.

Poisťovne zároveň každoročne upozorňujú lyžiarov, aby si na svahu odpustili povestný pohárik. Prax totiž podľa poisťovne Uniqa ukazuje, že pod vplyvom alkoholu nastane úraz lyžiara oveľa ľahšie. Ak sa pri lyžovačke zraní, poisťovňa mu môže znížiť či zamietnuť poistné plnenie. Problémy pri plnení môžu nastať aj vtedy, ak sa pod vplyvom alkoholu klient zrazí s iným lyžiarom. Ak sa klientovou vinou zraní, poisťovňa môže vyplatenú škodu od klienta vymáhať naspäť.