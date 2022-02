Inflácia môže podľa Kremského presiahnuť až 10 percent, na Kažimírove slová o znižovaní cien má jasný názor

aktualizované 4. februára 2022, 12:02

Inflácia bude podľa predsedu hospodárskeho a člena finančného parlamentného výboru Petra Kremského ďalej rásť a nie klesať.

Reagoval tak na slová guvernéra centrálnej banky Petra Kažimíra, ktorý koncom januára na konferencii Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory venovanej vývoju ekonomiky povedal, že inflácia v eurozóne aj na Slovensku by mala podľa NBS vrcholiť v najbližších mesiacoch a následne klesať. Predpokladá, že za január dosiahne medziročná miera inflácie na Slovensku 7 %.

Inflácia presiahne 10 percent

„Riziko rastu inflácie na Slovensku je veľmi silné, živí ho najmä zdražovanie energií, stavebných materiálov, potravín a práce. Inflácia môže v niektorých mesiacoch tohto roka presiahnuť aj 10 %, keďže k zdražovaniu prispieva aj politické napätie medzi Ruskom a Ukrajinou,“ uviedol Kremský.

Podľa neho Kažimír šíri nepodložený optimizmus. No Kažimír koncom januára na konferencii aj skonštatoval, že pozitívne predpoklady vychádzajú aj z toho, že nemajú do rizík zakomponované geopolitické napätie na východe hraníc.

A za ďalšie, poučení z posledných dvoch rokov, je rizikom podľa Kažimíra aj COVID-19 a ďalšie varianty a centrálna banka s nimi nevie v prognózach reálne pracovať.

Nedostatok tovarov

Ceny energií sa podľa Kremského zvýšili o desiatky až stovky percent. Objavuje sa nedostatok niektorých tovarov, napríklad stavebných materiálov, ktoré výrazne zdražujú.

Nedostatok je aj ľudí, takže sa zvyšujú platy. „Keď sa to premietne do ceny výrobkov, od chleba a mäsa až po nehnuteľnosti, inflácia bude stúpať nad 10 %, a to minimálne počas celého roka,“ vysvetľuje člen finančného výboru.

Inflácia na Slovensku vlani celý rok rástla a v decembri sa dostala na 5,8 %, čím prekonala 18-ročný rekord. Vlani ju ešte tlmili ceny potravín a bývania, naopak, tento rok ju budú podľa Kremského posilňovať. Podobne ako ceny pohonných hmôt, automobilov, nehnuteľností a ďalších produktov.

Vrchol inflácie by mal nastať na jar

V aktuálnom februárovom komentári Kažimír konštatuje, že očakáva vrchol inflácie na jar tohto roku. „O nemilé prekvapenia, žiaľ, nie je núdza, no ak sa situácia vo svete upokojí, bude to mať pozitívny vplyv na ceny u nás Slovensku, tiež v druhej polovici roka. Kľúčovou vecou bude ďalší vývoj na svetových trhoch s komoditami. Súčasné očakávania na globálnych komoditných trhoch nenaznačujú ďalší výrazný rast cien energií v priebehu tohto roka a ani v ďalších rokoch,“ uviedol Kažimír.

Zároveň sa očakáva podľa neho postupná normalizácia situácie v globálnej logistike, vo výrobe a dodávkach surovín a súčiastok. Na Slovensku by to podľa guvernéra znamenalo, že v budúcom roku už regulované ceny nepôjdu hore v takej miere, ako v tomto roku.

„Z týchto dôvodov by inflácia mala poklesnúť výraznejšie začiatkom budúceho roka po pozvoľnom poklese v priebehu tohto roka,“ uviedol Kažimír.

Dôležité je najmä tempo rastu cien

Dôležité podľa neho je, akým tempom ceny rastú.

„Mierny rast cien je zdravý a stabilný. Rast cien na úrovniach okolo siedmich percent želaný nie je. Úroveň, ktorá je v poriadku, sú dve percentá. To je náš cieľ, kam chceme infláciu dostať. Robíme všetko, čo je potrebné, aby sme boli postupne tam, kde chceme byť a naplnili náš mandát cenovej stability,“ dodal Kažimír.