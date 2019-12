Podľa prieskumu klesá počet Slovákov, ktorým sa zhoršuje finančná situácia

V posledných dvoch až troch rokoch klesol počet ľudí, ktorých finančná situácia sa zhoršila na aktuálnych 15 %. Súčasne sa zvýšil počet ľudí, ktorým sa polepšilo, a to na 37 %. Pre takmer polovicu z nás zostala finančná situácia v posledných dvoch až troch rokoch rovnaká. Vyplýva to z prieskumu Slovenskej sporiteľne, ktorý sa uskutočnil v septembri tohto roka.

Čoraz viac Slovákov si dokáže z mesačnej výplaty niečo ušetriť. „Ak už Slováci šetria, najčastejšie si odkladajú peniaze kvôli finančnej rezerve, ktorú môžu využiť v prípade nečakaných výdavkov. Robí tak až 98 % ľudí. Sporíme si však aj na menšie či väčšie rekonštrukcie domu či bytu a nákupy, ide o dve tretiny Slovákov. Na šetrenie si do budúcnosti ako prilepšenie k penzii myslí niečo vyše polovica Slovákov,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Zodpovedné požičiavanie

Požičiavať si podľa analytičky treba zodpovedne tak, aby príjem nielenže vykryl mesačnú splátku, ale aby zostalo aj niečo navyše, čo je možné odložiť bokom. V zálohe je ideálne mať finančnú rezervu aspoň na šesť mesiacov, ktorá umožní prekonať nepriaznivé obdobie napríklad v prípade straty zamestnania či vážnejšej choroby alebo úrazu.

Nakupovať treba plánovane, nie impulzívne. „Pred návštevou obchodu je ideálne si spraviť zoznam vecí, ktoré potrebujeme, a nakupovať podľa neho. Často sa necháme zlákať výhodnou ponukou na niečo, čo reálne nepotrebujeme, prípadne bez čoho sa vieme bez problémov zaobísť. Alebo kupujeme veci, ktoré použijeme len raz a potom nám doma zbytočne zaberajú miesto. Často tiež platíme za rozsah služieb, ktorý je nad naše reálne potreby – napríklad káblovka, internet, mobilný paušál,“ doplnila Buchláková.

Optimalizujte výdavky

Na to, aby sme mohli optimalizovať, je potrebné výdavky najprv poznať. Jednoduchou pomôckou je spísať si všetky príjmy a výdavky na papier či do počítača. Aj keď značná časť výdavkov je pravidelného charakteru a vieme ich definovať prakticky okamžite, iné sa nevyskytujú až tak často, prípadne ich výška kolíše. Preto je pred samotnou analýzou výdavkov dobré ich sledovať aspoň 2-3 mesiace, zapisovať si jednotlivé položky a rozdeliť si ich do kategórií (bývanie, strava, drogéria, a pod.).

Následne je potrebné sa zamerať na hľadanie úspor. Okrem identifikácie nadbytočných výdavkov si môžeme následne napríklad stanoviť limity pre jednotlivé skupiny výdavkov a tie dodržiavať. Ušetriť sa dá napríklad zdieľaním vecí s rodinou, priateľmi či susedmi. To dobre funguje najmä pri veciach občasného použitia, ako je napríklad vŕtačka či strešný nosič na auto.

Dá sa ušetriť na energiách?

Aj keď energetické úspory si často vyžadujú vstupné investície (zateplenie, regulácia kúrenia a montáž termostatických hlavíc, výmena kotla, výmena žiaroviek za úsporné) sú aj kroky, ktorými je možné usporiť bez vynútených nákladov. Tu patrí napríklad zníženie teploty v domácnosti, jej prispôsobenie účelu miestnosti (v spálni nemusí byť tak teplo, ako v obývacej či detskej izbe), vypínanie kúrenia pri odcestovaní, vypínanie spotrebičov namiesto ponechávania v stand-by móde.

Nízka úroveň úrokových sadzieb úverov na bývanie v súčasnosti praje aj ľuďom, ktorý chcú realizovať náročnejšie investície (napríklad zateplenie či výmenu kotla) vedúce k úsporám energií. Zároveň sa oplatí sledovať štátne podporné mechanizmy, v rámci ktorých sa dajú na niektoré investície získať dotácie, ktoré urýchlia návratnosť investície a znížia jej finančnú náročnosť.