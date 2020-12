Podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť dlhová brzda do novely ústavného zákona nepatrí

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) považuje za dôležité, aby bola novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti prijatá čo najširším konsenzom. Zároveň by nemala obsahovať ustanovenia, na ktorých nie je široký politický konsenzus alebo s ním vecne nesúvisia. Podľa rady medzi takéto ustanovenia patrí aj zavedenie tzv. daňovej brzdy. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť to uviedla na svojom profile na sociálnej sieti.

Podľa rady novela ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti obsahuje ustanovenia, ktoré nesúvisia s politickou či ideologickou preferenciou, ale sú nástrojmi podporujúcimi transparentné, efektívne a dlhodobo udržateľné hospodárenie. „Takými sú napríklad efektívnejšia dlhová brzda či výdavkové limity,“ konkretizuje RRZ s tým, že ústavný zákon by mal sledovať výlučne svoj hlavný cieľ, ktorým je dlhodobá udržateľnosť verejných financií. „Otázka nastavenia výšky daní je aj otázkou ideologickou, pretože súvisí s preferenciou ohľadne veľkosti štátu, pri ktorej je spoločenský konsenzus ťažké dosiahnuť,“ konštatuje RRZ. Zároveň nepovažuje za vhodné, aby sa nástroje fiškálnej zodpovednosti obsiahnuté v ústavnom zákone dopĺňali o normatívny mechanizmus daňovej brzdy, čo by v budúcnosti mohlo oslabiť aj účinnosť týchto nástrojov.

Daňová brzda je kľúčovou pre koaličnú stranu Sloboda a solidarita (SaS), ktorá upozornila, že bez jej premietnutia do ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti nebude o právnej norme hlasovať. Podľa predsedu parlamentného finančného výboru a poslanca SaS Mariána Viskupiča je prioritné mať o tomto bode dohodu všetkých štyroch koaličných strán. Ak by k nej nedošlo, išlo by podľa neho o určité porušenie koaličnej zmluvy. Zákonom o rozpočtovej zodpovednosti sa poslanci majú zaoberať na pokračovaní parlamentnej schôdze na budúci týždeň.