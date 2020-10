Podmienky na emisiu krytých dlhopisov by sa mali podľa rezortu financií zosúladiť

Slovensko by malo zosúladiť podmienky na emisiu krytých dlhopisov s pravidlami Európskej únie. Ministerstvo financií SR tak pripravuje novelu zákona o bankách, ktorou sa zároveň zabezpečí rozvoj trhov s krytými dlhopismi a obmedzia sa potenciálne riziká a slabé miesta v oblasti finančnej stability. Ministerstvo by malo návrh novely zákona predložiť do pripomienkového konania začiatkom budúceho roka.

Zavedenie rámcov pre kryté dlhopisy by sa tiež mal uľahčiť rozvoj trhov s krytými dlhopismi v tých členských štátoch, v ktorých neexistujú. Takýto trh má podľa rezortu financií zabezpečiť stabilný zdroj financovania pre úverové inštitúcie. To by malo vytvoriť lepšie predpoklady pre poskytovanie cenovo dostupných hypotekárnych úverov pre spotrebiteľov. Zároveň sa rozšíria možnosti investorov pre bezpečné investície.

Platí nový rámec

Financovanie hypotekárneho bankovníctva prostredníctvom vydávania hypotekárnych záložných listov od začiatku roka 2018 na Slovensku zaniklo a začal platiť nový rámec pre vydávanie dlhopisov. Vydávanie krytých dlhopisov nie je naviazané na hypotekárnu licenciu a banky sa môžu rozhodnúť, či takéto kryté dlhopisy budú emitovať a v akom objeme.

Predošlá právna úprava vydávania hypotekárnych záložných listov ako zdroja financovania hypotekárnych úverov pochádzala ešte z roku 1996. Hoci v čase svojho vzniku bola pomerne progresívna a odôvodnená v kontexte vznikajúceho hypotekárneho trhu, neskôr už do veľkej miery nevyhovovala rozvoju trhu s úvermi na bývanie.