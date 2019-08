Podmienky pre mladomanželské pôžičky sa možno zjednodušia

Ak bude naďalej malý záujem o mladomanželské pôžičky na byty, strana Most-Híd navrhne zmeny v zákone o Štátnom fonde rozvoja bývania (ŠFRB). Informoval o tom na tlačovej besede vo štvrtok predseda poslaneckého klubu strany Tibor Bastrnák. Dovtedy je podľa neho potrebné zistiť, či dôvodmi zatiaľ nízkeho záujmu o zvýhodnené úvery na bývanie popri slabej informovanosti o ich podmienkach môžu byť aj dovolenky, či byrokratická náročnosť pri vypracovaní žiadosti.

Novela zákona o ŠFRB, ktorú pripravili poslanci za Most-Híd so zámerom výraznejšie podporiť mladé začínajúce rodiny, aby mohli získať vlastné bývanie, je účinná od 1. júla 2019. „Zákon je dobrý, a keď to bude potrebné, zákon zmeníme. Hlavným cieľom je pomôcť mladým rodinám,“ povedal Bastrnák. „Podmienky sme nastavovali tak, aby sa k úveru mohli dostať aj mladí ľudia, ktorí majú nízky príjem,“ uviedla poslankyňa NR SR za Most-Híd Irén Sárközy. Žiadosti posudzuje ŠFRB, ale predkladať ich treba na mestských úradoch v sídlach okresov. Žiadosti je možné v tomto roku podávať do 31. októbra.

Výhodnejšie podmienky sú aj pri narodení dieťaťa

O pôžičky na byty môžu požiadať manželia vo veku do 35 rokov, ktorí sa zosobášili najviac dvanásť mesiacov pred podaním žiadosti o poskytnutie podpory na výstavbu, kúpu či stavebnú úpravu bytu. Napríklad, na obstaranie staršieho bytu môžu získať úver so zvýhodnenou ročnou úrokovou sadzbou 1 % na prvých 15 tis. eur na pätnásť rokov. Pri narodení dieťaťa im zároveň môžu z istiny úveru odpustiť dvetisíc eur, maximálne však šesťtisíc eur.

Hnutie Sme rodina informovalo, že za mesiac účinnosti novely zákona o ŠFRB požiadalo o mladomanželskú pôžičku iba desať záujemcov, fond schválil štyri žiadosti. „Ide o typickú ukážku toho, keď je politický marketing pre vládnu koalíciu dôležitejší ako skutočná pomoc rodinám. Ak totiž chceme, aby zákony pomáhali, musia vychádzať z reálnych potrieb rodín,“ uviedla v tlačovej správe poslankyňa za Sme rodina Petra Krištúfková.

Neistota žiadateľov

Najväčším problémom mladých rodín je podľa nej absencia dostupných bytov. „Máme obrovský deficit nájomných bytov a úvery sú nedostupnejšie, lebo banky už nemôžu poskytnúť úver v plnej výške ceny bytu. A preto mladí ľudia hľadajú v prvom možnosť ako dofinancovať úver,“ upozornila Krištúfková. Schvaľovanie mladomanželskej pôžičky je podľa nej zdĺhavé a žiadatelia nevedia, či im ju schvália včas a či vôbec. „A to jej výška môže byť maximálne do 75 tisíc eur,“ poznamenala.

Sme rodina navrhne zmeny pravidiel pre mladomanželské pôžičky, aby sa stali reálnym nástrojom pre pomoc rodinám s deťmi. „Navrhneme zvýšiť vekovú hranicu do 40 rokov. Pri narodení prvého dieťaťa odpustiť z pôžičky 5 tisíc eur, pri druhom 7 tisíc eur a pri treťom 13 tisíc eur. Celkovo by sa tak pri troch deťoch odpísala tretina dlhu – 25 tisíc eur z maximálnej sumy 75 tisíc eur,“ dodala Krištúfková.