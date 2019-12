Podnikatelia nesúhlasia s trvalým bankovým odvodom a s jeho zdvojnásobením

Väčšina podnikateľov nesúhlasí s tým, aby sa bankový odvod zdvojnásobil. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na prelome novembra a decembra uskutočnila Podnikateľská aliancia Slovenska (PAS) na vzorke 83 podnikateľov zo všetkých krajov SR. Nesúhlas k zdvojnásobeniu bankového odvodu vyjadrilo 84 % podnikateľov. Podobná väčšina nesúhlasí s tým, aby sa platenie bankového odvodu predĺžilo a 77,1 % má za to, že by tento odvod nemal byť trvalý.

Ako ďalej informovala PAS, podnikatelia si prevažne nemyslia, že zdvojnásobenie bankového odvodu na neobmedzený čas bankám zníži zisky. Na druhej strane, len 40,9 % opýtaných si myslí, že sa zisky bankám znížia. Drvivá väčšina podnikateľov, takmer 93 %, očakáva, že pre takto nastavený bankový odvod zdražejú bankové služby. Takmer 60 % podnikateľov sa taktiež obáva, že by sa mohla zhoršiť stabilita finančného sektora.

Dostupnosť úverov

Nerozhodný je názor na zhoršenie dostupnosti úverov na firemné investície a obmedzenie hospodárskeho rastu, keď 53 % odpovedajúcich bolo názoru, že zhoršenie príde a 47 % s týmto názorom nesúhlasilo. Rovnako nerozhodne dopadla otázka týkajúca sa ohrozenia bánk a zníženia súťaže na trhu. Spolu 50,6 % respondentov očakáva zníženie súťaže a ohrozenie bánk, 49,4 % si to skôr nemyslí. Prevažná väčšina podnikateľov, teda 77,1 %, považuje za nevhodné vymeriavať bankový odvod z pasív bez ohľadu na ziskovosť bánk.

Banky budú v budúcom roku platiť na Slovensku vyšší bankový odvod. Kým v súčasnosti ide o 0,2 percenta z hodnoty pasív bánk vykazovaných v súvahe, v budúcom roku sa odvod zdvojnásobí na 0,4 percenta s platnosťou aj na nasledujúce roky. Hoci pôvodne sa mal od roku 2021 osobitný bankový odvod zrušiť, štát bude tento odvod od bánk inkasovať aj naďalej. K návrhu sa v parlamente kriticky vyjadrili viacerí opoziční poslanci. Negatívne reagovali aj samotné komerčné banky, ako aj Národná banka Slovenska či Európska centrálna banka.