Podvodníci sa snažia špekulovať aj v rámci cestovného poistenia

Poisťovne sa stretávajú s pokusmi o podvod aj v rámci cestovného poistenia. „Vždy sa nájdu dovolenkári, ktorí vycestujú bez poistenia. Iní sa snažia získať poistné plnenie, na ktoré nemajú nárok,“ konštatovala Allianz-Slovenská poisťovňa. Poisťovňa Generali uviedla, že síce sa s poistnými podvodmi stretávajú aj v rámci cestovného poistenia, avšak ide skôr o ojedinelé prípady.

Najčastejšie prípady pokusov o poisťovacie podvody sú, keď si dovolenkár uzatvorí cestovné poistenie až po vzniku škody, alebo poistenie zaplatí, až keď sa mu stane úraz či iná škoda. Platí pritom, že cestovné poistenie sa stáva platným až po zaplatení poistného. Dodatočným uzatvorením a zaplatením poistenia však ide podľa poisťovne Generali o pokus o poistný podvod. „V rámci cestovného poistenia sme sa stretli aj s prípadmi, kedy sa klienti pokúšali neoprávnene získať poistné plnenie na rôzne vymyslené diagnózy, či zámerne pozmenili výšku sumy, ktorú zaplatili za ošetrenie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Generali Katarína Kukurová.

Príklady sú rôzne

„Riešili sme prípad, keď istá spoločnosť organizovala pre svojich zamestnancov pracovnú cestu v zahraničí. Cestovné poistenie pre každého účastníka síce uzatvorila, ale poistné nezaplatila. Jeden z účastníkov na druhý deň dostal infarkt a bol prevezený do nemocnice, kde bol v kritickom stave niekoľko dní. Zistili sme, že príkaz na úhradu poistného bol banke zadaný až približne dve hodiny po zavolaní záchranky,“ uvádza jeden z prípadov vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností v Allianzi Jaroslava Zemanová.

O poistný podvod sa pokúsil klient Generali, ktorý za ošetrenie v Bulharsku v súvislosti s prechladnutím zaplatil u lekára 30 eur. Po príchode na Slovensko túto udalosť nahlásil poisťovni, pričom odovzdal originál dokladu a účtenky, ktorá bola ručne vypísaná lekárom. Predtým však zámerne upravil účtenku na vyššiu sumu tak, že pred zaúčtovanú sumu za ošetrenie dopísal ešte jednu trojku, čím z pôvodnej sumy 30 eur vytvoril 330 eur.

Podmienky poistenia

Poistná ochrana z cestovného poistenia vzniká prekročením hraníc Slovenska, avšak najskôr dňom poistenia. Vo všeobecnosti to znamená, že cestovné poistenie kryje dovolenkára od momentu, ako opustí Slovensko, až do dňa, kým sa opäť z dovolenky na Slovensko nevráti, resp. najneskôr do polnoci posledného poisteného dňa. Podmienkou platnosti poistného krytia je zároveň zaplatenie poistného najneskôr v deň začiatku poistenia.