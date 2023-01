Podvody vo svete financií sú čoraz sofistikovanejšie. Analytik radí, ako ich jednoducho odhaliť a nenachytať sa

Máloktorý sektor je v súčasnosti vystavený podvodnému konaniu v takej veľkej miere ako ten finančný. Rôzni ľudia majú tendenciu zarobiť peniaze čo najjednoduchšie.

A ako povedal analytik investičnej spoločnosti XTB Tomáš Vranka, zrejme najčastejšou metódou, akou podvodníci od ľudí vymáhajú peniaze, je ich telefonické kontaktovanie bez predchádzajúceho vyžiadania alebo bez registrácie nejakej služby od firmy a ponúkanie výnimočných investičných príležitostí s obrovským zhodnotením.

Bankové domy nie raz upozorňujú na rôzne podvodné kampane. Aktuálne tak varuje napríklad 365.bank.

Overovanie ako prevencia

„Cieľom podvodníkov je prostredníctvom falošnej stránky, ktorá sa vydáva za náš 365 internet banking či rôznych odkazov, získať prihlasovacie údaje do internet bankingu, apky alebo k platobnej karte,“ informuje 365.bank. Upozorňuje tak svojich klientov, aby boli obozretní a overovali si, kam kliknú.

VÚB upozorňuje na podvodníkov, ktorí sa zameriavajú na investovanie do kryptomien.

„Klient reaguje na reklamu s výhodným investovaním do kryptomien, resp. je priamo kontaktovaný „obchodníkom“ s ponukou na výhodné investovanie, prípadne na „výber zisku“ z predchádzajúcich investícií. Následne pod zámienkou pomoci s inštalovaním aplikácií a nastavením získajú podvodníci vzdialený prístup do klientovho počítača. Zároveň od neho vylákajú aj prístupové prvky do internet bankingu a údaje o karte, a vďaka tomu potom realizujú podvodné prevody finančných prostriedkov,“ upozorňuje vedúci oddelenia prevencie podvodov vo VÚB banke Radomír Adamkovič.

Dôveryhodnosť zvyšujú peniazmi iných

Svoju dôveryhodnosť zvyšujú aj tým, že niektorým klientom podvodníci dočasne prevedú „zisky z investovania“. V skutočnosti však podľa Adamkoviča ide o ukradnuté peniaze iných klientov, ktoré následne putujú podvodníkom. Podvodníci navyše častokrát zneužívajú pri reklame známe osobnosti, resp. presviedčajú klienta, že ide o investovanie cez známe kryptoburzy.

„Odporúčame klientom overiť si obchodníkov, s ktorými plánujú investovať. A samozrejme, nezabúdať aj na klasické typy podvodov, ako napríklad podvodná SMS či e-mail o zablokovaní účtu s internetovým linkom na falošnú stránku,“ dodáva Radomír Adamkovič.

Rady, ako sa vyhnúť podvodníkom

Ako radí Vranka z XTB, pri podozrivom telefonáte je dobré sa spýtať, odkiaľ má dotyčný číslo a prečo ho kontaktuje. Spotrebiteľ by si mal vždy overiť spoločnosť.

„V dnešnej dobe internetu je naozaj jednoduché nájsť rôzne užívateľské recenzie čí fóra, kde si ľudia vymieňajú praktické skúsenosti,“ hovorí Vranka. Investičné firmy je možné overiť si aj u miestneho regulátora, u nás je to Národná banka Slovenska.

„Rovnako tiež skúste na stránkach NBS nájsť, či nevydala nejakú výstrahu pred danou spoločnosťou – to sa stáva veľmi často,“ povedal Vranka.