Poistenie detí nie je v rodinách samozrejmosťou

Hoci si to mnohí rodičia stále neuvedomujú, aj úraz či ochorenie dieťaťa dokážu výrazne ovplyvniť fungovanie a finančnú situáciu celej rodiny. Vďaka pandémii v tomto roku poisťovne evidujú menej úrazov, no túto oblasť netreba podľa odborníkov podceňovať. Podľa štatistiky Národného centra zdravotníckych informácií ohrozujú deti najviac pády, pričom najčastejšie bývajú hospitalizované s úrazom hlavy. Podľa prieskumov zhruba polovica detí nemá žiadnu formu detského poistenia.

Liečba a peniaze

V poisťovni Allianz, napríklad, z detských úrazov klienti najčastejšie hlásia prípady, keď sa deti pri hre buchnú o radiátor, roh stola alebo posteľ a spôsobia si rany na tvári a hlave. Veľa úrazov vzniká aj pri skákaní na trampolínach, a to najmä podvrtnutie členkov. „Odškodňovali sme aj v prípade, keď sa batoľa hralo s drevenou hračkou, sestra sa k nemu naklonila a súrodenecká hrá skončila úderom do tváre a zlomeninou nosa,“ uviedla hovorkyňa poisťovne Allianz Lucia Muthová.

Či už ide o vážne zranenie alebo chorobu dieťaťa, liečba si často vyžaduje nemalé finančné prostriedky. Niekomu dokážu so starostlivosťou pomôcť starí rodičia alebo iná blízka rodina, no ak ich po ruke nemáme, ostávame s dieťaťom my sami. Práve pre tieto prípady je dobré mať podľa riaditeľky pre životné poistenie vo FinGO.sk Miroslavy Holičovej uzatvorené životné poistenie nielen pre rodičov, ale aj pre deti.

Možností je viac

Ak vyberáte poistenie pre dieťa, môžete sa rozhodnúť, či chcete uzatvoriť investičné životné poistenie, teda poistenie spojené so sporením, alebo len rizikové poistenie, ktoré bude slúžiť len pre prípad nečakaných udalostí. V súčasnosti je podľa Holičovej výhodnejšia druhá alternatíva, a to nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Teda zvlášť si uzavrieť rizikové životné poistenie a zvlášť sporiť, resp. investovať.

Kvalitné životné poistenie pre dieťa stojí podľa Holičovej približne 15 až 20 eur mesačne. Jeho cena závisí od poistného krytia, poistných súm a pripoistení, ktoré si zvolíme, a tie sa zas odvíjajú najmä od typu a výšky príjmu rodičov. Ak má celá rodina životné poistenie v jednej poisťovni a na jednej zmluve, väčšinou je to cenovo výhodnejšie. Ako skonštatovala hovorkyňa NN Životnej poisťovne Daniela Tomášková, životné poistenie pre deti je v súčasnej dobe bežné a klienti, ktorí sú rodičmi, si k svojmu hlavnému životnému poisteniu môžu pripoistiť aj deti. „Väčšina z nich túto možnosť využíva,“ hovorí Tomášková.