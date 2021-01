Poisťovne v rámci neživotného poistenia zaznamenali najväčší pokles v cestovnom poistení do zahraničia

Rok 2020 bol náročný pre celú spoločnosť a aj pre poisťovne. Záujem o poistenie je úzko spätý s bežným životom a keďže bolo sťažené cestovanie, najväčší pokles podľa riaditeľa pre neživotné poistenie v spoločnosti FinGO.sk Štefana Fajnora poisťovne zaznamenali práve v cestovnom poistení do zahraničia. Zároveň mali pred sebou výzvu a mohli vylepšiť cestovné poistenie do hôr na Slovensku a tiež sa zamyslieť, ako upraviť cestovné poistenie do zahraničia, keď vláda znova otvorí hranice.

Pokles cestovného poistenia potvrdili aj samotné poisťovne. „Pandémia ovplyvnila aj poistenie. Jej vplyvom výrazne klesol záujem o cestovné poistenie do zahraničia, keďže mnohí Slováci sa rozhodli pred zahraničím dať prednosť dovolenke na Slovensku či v slovenských horách,“ povedala hovorkyňa Generali Poisťovne Katarína Kukurová. Tak isto ľudia si podľa hovorkyne Union poisťovne Beáty Dupaľovej Ksenzsighovej podrobnejšie sledujú, kde môžu na poistení ušetriť.

Pokles havarijného poistenia

„Mierny pokles sme zaznamenali aj v ďalších druhoch poistenia, ktoré nie sú nutné, respektíve ich neprikazuje zákon. Dôvodom bola hlavne neistota občanov o budúci príjem a vývoj v spoločnosti,“ pokračuje Fajnor. Preto sa podľa neho zvýšil počet výpovedí aj na havarijnom poistení, alebo odhlasovanie vo flotilovom poistení. Naopak, stúpol počet aktualizovaných alebo novouzatvorených poistení nehnuteľností a domácnosti. „Za to, bohužiaľ, môže aj tragédia, ktorá sa stala koncom roka 2019 v Prešove,“ hovorí Fajnor.

V podnikateľskom poistení stúpol záujem podľa Fajnora o poistenie pohľadávok a prerušenie prevádzky. Toto však boli pre poisťovne najrizikovejšie oblasti, aj kvôli množstvu poistných udalostí, ako aj neistote. „Keď sa pozrieme bližšie na poistenie prerušenia prevádzky, poisťovne majú vo výlukách škody spôsobené epidémiou alebo pandémiou a taktiež spôsobené vládnymi opatreniami. Určitý pokles sme zaznamenali aj v rámci povinného zmluvného poistenia, ten bol ale spôsobený nižším nákupom áut,“ uviedol Fajnor.

Ďalší vývoj závisí od epidémie

Celý vývoj poistenia v roku 2021 bude záležať od toho, ako sa bude vyvíjať situácia okolo koronakrízy. Tá úzko ovplyvňuje aj ekonomickú situáciu celej spoločnosti. Keď sa bude ekonomike dariť a občania budú mať pocit istoty budúcich príjmov, budú podľa Fajnora aj ochotnejší poistiť si svoj majetok, zodpovednosť, ako aj iné druhy neživotného poistenia. „Určite bude dopyt po krytí pandemických chorôb a kybernetických rizík,“ dopĺňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová. A v neposlednom rade prechod na digitálne uzatváranie poistných zmlúv.