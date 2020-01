Pokles maximálneho podielu splátky na príjme ovplyvní aj lízingový trh

Financovanie osobných a úžitkových automobilov v minulom roku rástlo. V tomto roku sa dajú očakávať negatívne ako aj pozitívne efekty, ktoré môžu ovplyvniť vývoj nových obchodov oboma smermi. Od 1. januára Národná banka Slovenska znížila maximálny podiel splátky na príjme z 80 % na 60 %. „Myslím si, že to negatívne ovplyvní dostupnosť financovania áut pre spotrebiteľov klasickými cestami, teda aj prostredníctvom lízingových spoločností. Je zároveň ťažko predpovedať, či zvýšenie povinnej rezervy automaticky prinesie aj trend väčšieho využívania operatívneho lízingu a nájmu na úkor nadobúdania vlastníctva,“ povedal pre agentúru SITA predseda predstavenstva Asociácie leasingových spoločností SR Richard Daubner.

S týmto podľa neho úzko súvisí potenciál využívania tzv. PCP produktu (Personal Contract Purchase). Ide o financovanie áut s alternatívnym spôsobom ukončenia zmluvy, ktoré by podľa Daubnera malo byť hlavnou novinkou lízingových spoločností na Slovensku v tomto roku. Pre porovnanie, v Anglicku a Nemecku tvorí PCP produkt 60 až 80 % celkového financovania. „Efektívne sa v ňom premosťujú výhody finančného a operatívneho lízingu,“ hovorí Daubner.

Klient sa môže rozhodnúť

Na začiatku sa pri tomto produkte zaplatí akontácia napríklad 30 %, plus na konci na aute zostáva 30 či 40-percentná zostatková hodnota. „Splátka tak vychádza naozaj veľmi nízka, lebo sa spláca len z toho zvyšku do 100 %,“ vysvetľuje Daubner. Na konci dohodnutej doby financovania sa potom klient môže rozhodnúť, či chce auto vlastniť a splatí ho lízingovke jednorazovo, alebo auto už nechce a nechá ho dílerovi, ktorý ho vykúpi a predá niekomu, kto preferuje jazdené auto. Výhodou pre klienta okrem nízkej splátky podľa Daubnera je to, že sa môže rozhodovať až na konci financovania a klient sa tým ľahšie zmestí aj do nových limitov Národnej banky Slovenska.

Menší vplyv na vývoj lízingového trhu v tomto roku môžu mať podľa Daubnera aj zmeny emisných noriem na všetkých modeloch áut z nedávnej minulosti, teda od 1. septembra 2019 a od 1. septembra 2018. „Na základe týchto zmien očakávam mierne zdraženie aktuálne predávaných modelov. Tým môže prísť k nárastu obstarávacej ceny vozidiel, vstupujúcej do financovania v lízingových spoločnostiach, ako aj k väčšej potrebe dať si auto prefinancovať, keďže bude o niečo drahšie,“ myslí si Daubner. Mierne negatívny vplyv na predaj vozidiel do 3,5 tony, a tým aj na ich financovanie, môže mať podľa neho praktická aplikácia nariadenia, ktoré automobilkám zaviedlo plniť limity na to, aký podiel majú na ich predajoch tvoriť elektro a hybridné modely.

Negatívne trendy v nákladnej doprave

Financovanie nákladných vozidiel vlani kleslo. „Očakávam aj v tomto roku pretrvávanie aktuálnych negatívnych trendov. Odhadujem v tejto komodite pokles lízingového trhu na úrovni 5 až 7 %, pričom existuje viacero dôvodov pre tento vývoj,“ uviedol Daubner. Dočasným negatívnym vplyvom je podľa neho fakt, že do júna 2019 sa masívne vypredávali nové autá nad 3,5 tony ešte so starými tachografmi a trh je tak aktuálne relatívne presýtený novými vozidlami. Súbežne s tým končí financovanie veľkého počtu nákladných vozidiel, ktoré si ich klienti brali pred pár rokmi cez operatívny lízing. „A keďže ide o relatívne nové vozidlá, bude o to viac stagnovať aj predaj nových nákladiakov,“ povedal Daubner.

Najväčší vplyv na aktuálny a aj budúci pokles komodity nákladných vozidiel má však podľa Daubnera odchod niektorých veľkých medzinárodných firiem zo Slovenska. Tie si svoj zastaraný vozový park pre vysoké náklady a aj pre nedostatok vodičov či aplikácie rôznych nariadení v rámci EÚ už budú obnovovať mimo územia Slovenska. „Malým pozitívom tohto ich odchodu zo Slovenska môže byť iba to, že pre trh prepravy sa tak uvoľní viac vodičov nákladných vozidiel, čo bude prospešné pre tie prepravné firmy, ktoré na Slovensku zostávajú podnikať aj naďalej,“ uviedol Daubner.

Pozitívny výhľad financovania strojov

Komodita financovania strojov a zariadení vlani vzrástla. Vo financovaní poľnohospodárstva bude podľa Daubnera dôležité ako sa otvorí jar, teda či bude počas tohto roka prevládať počasie podporujúce toto odvetvie alebo sa budú skôr objavovať extrémne výkyvy počasia.

„Pozitívny výhľad financovania očakávam aj v stavebníctve, kde sa financujú stroje pre subdodávateľov štátnych zákaziek, ide napríklad o diaľnice či obchvaty. Tempo a objem financovania tu však ovplyvnia aj výsledky volieb vo februári 2019. Ďalším dôležitým segmentom tohto odvetvia sú developerské stavby, kde stále neutícha výstavba bytov, ale aj kancelárskych priestorov a skladov. Myslím si, že sa bude dariť aj financovaniu lesníctva, a to najmä prostredníctvom programov Poľnohospodárskej platobnej agentúry, kde je vysoká zazmluvnenosť programov na najbližšie 2 až 3 roky,“ dodal Daubner.