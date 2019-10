PORADŇA: Ako získať najlacnejšie PZP?

Povinné zmluvné poistenie si klienti vyberajú najčastejšie podľa ceny. A je predpoklad, že ceny zákonného poistenia na autá opäť stúpnu zhruba o šesť až sedem percent.

Poisťovne majú zväčša záujem o držiteľov motorových vozidiel v strednom veku s dlhoročnými skúsenosťami v riadení motorového vozidla s bezškodovým priebehom. Mali by tiež podľa vyjadrení Finančného kompasu pochádzať z malých miest a vlastniť motorové vozidlo s malým objemom valcov a nízkym výkonom.

Porovnávajte a získajte zľavy

Pri výbere poistenia je dôležité si ponuky porovnať. Každá poisťovňa má interne nastavenú inú stratégiu. Jedna poisťovňa má nastavený cenník podľa objemu motora, druhá podľa výkonu, tretia podľa pohlavia a veku vodiča, prípadne iných parametrov. Nenechajte sa zlákať reklamou alebo odporúčaním od známeho.

Mnoho klientov si môže pri dojednávaní PZP uplatniť nejaké zľavy. Ak ste invalidný alebo starobný dôchodca, máte malé deti alebo uzavreté iné poistenie, pýtajte sa na všetky zľavy, ktoré poisťovňa ponúka. Je veľká pravdepodobnosť, že na nejakú budete mať nárok.

Pri niektorých poisťovniach cenu poistného ovplyvňuje podľa Finančného kompasu aj frekvencia platenia poistného. Platí, že čím je frekvencia nižšia, tým lacnejšie PZP dostanete. Najlacnejšie v tomto prípade vychádzajú platby za ročné poistenie auta. Vtedy môžete ušetriť až 10 % z ceny poistného.

Bezškodový priebeh rozhoduje

Každá poisťovňa ponúka zvýhodnenie pre zodpovedných vodičov. Pri zľavách za bezškodový priebeh sa väčšinou zohľadňuje obdobie posledných troch rokov. V prípade niektorých poisťovní platí úmera – čím je doba bez zavinenia nehody dlhšia, tým je poistenie lacnejšie.

Poisťovne vyhodnocujú riziko taktiež na základe veku. Najvýhodnejšie ceny PZP majú staršie osoby. Najrizikovejšími vodičmi sú podľa Finančného kompasu osoby do 28 rokov. Menej rizikoví vodiči majú od 29 do 55 rokov a najmenej rizikoví sú tí nad 56 rokov. Veľkú úlohu taktiež zohráva bydlisko.

Poisťovne zaujíma tiež výkon vozidla a objem valcov. Čím je výkon motora a objem valcov vyšší, tým je vyššia aj cena PZP. Pri silnom aute teda nemôžete rátať s veľkou úsporou. Naopak, čím máte slabšie vozidlo, tým bude vaša úspora na PZP vyššia.

Poisťovne inovujú

Aj keď povinné zmluvné poistenie stále časť majiteľov áut vníma len cez cenu a nerieši obsah služby, tento produkt sa podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika posledné roky významne inovuje.

„Trendom je posilňovať ponuku pripoistení, ktorými povinné poistenie reálne konkuruje havarijnému poisteniu. K povinnej poistke si dnes možno bez problémov prikúpiť prakticky akékoľvek havarijné riziko, a to doslova podľa svojich potrieb,“ povedal Búlik. Zároveň doplnil, že vďaka vyskladaniu vybraných rizík vychádza poistná ochrana vlastného auta lacnejšie ako pri komplexnom havarijnom poistení.

Podrobnejšia segmentácia

Poistenie motorových vozidiel a zvlášť PZP je pre poisťovne podľa riaditeľa pre neživotné poistenie spoločnosti FinGO.sk Štefana Fajnora stratové, keďže v priemere vyplatia viac peňazí na poistných udalostiach ako vyzbierajú od klientov.

„Preto budú poisťovne pristupovať k podrobnejšiemu rozdeleniu klientov na škodových, rizikových, menej rizikových a neškodových, čím vzniknú väčšie rozdiely vo výške poistného pre jednotlivé skupiny klientov,“ skonštatoval Fajnor. V rámci PZP sa zároveň poisťovne budú snažiť podľa neho rozširovať svoje služby, rozsah krytia aj pripoistení.

Rast cien je pre väčšinu motoristov podľa Búlika mierny, rádovo v jednotkách percent. „Dovolím si tvrdiť, že väčšina si ho ani nevšimne. Cenový nárast sa dramatickejšie prejavuje len pri rizikových vodičoch, mladých ľuďoch z väčších miest,“ uviedol Búlik.

Zároveň si myslí, že ceny PZP budú aj naďalej pomaly rásť. Pomalé tempo rastu by sa však nemalo meniť, keďže trh zostáva vysoko konkurenčný. „Vysoká konkurencia a nízke ceny dokonca čas od času vytlačia z trhu poisťovňu, ako sa to stalo rumunskej Astre,“ skonštatoval Búlik.

Poistenie je povinné, hrozí pokuta

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje zákon, podľa ktorého je ten, kto zaviní dopravnú nehodu prevádzkou vozidla, zodpovedný za všetky spôsobené škody a ich náhradu poškodeným. Uzatvorením PZP tak poistený vlastne prenáša zodpovednosť za náhradu vzniknutých škôd na poisťovňu. Mať uzavreté PZP je preto nielen povinné, ale najmä užitočné. V prípade dopravnej nehody zabráni nemalým finančným stratám poisteného.

Za nepoistené auto môžete dostať pokutu niekoľkonásobne vyššiu, ako by ste zaplatili za povinnú poistku. Môže sa síce stať, že dlhodobo nemáte žiadnu nehodu. Ak však nejakú spôsobíte, prípadne ak doklad o zmluve nebudete vedieť predložiť polícii pri rutinnej kontrole, môže vás to vyjsť draho, pretože jazda autom, ktoré nemá povinné zmluvné poistenie sa považuje za priestupok. Správne orgány môžu pokutovať neplatičov až do výšky 3 320 eur.

Vypovedanie zmluvy má pravidlá

Vždy si však dávajte pozor na termín výpovede. Podať výpoveď PZP sa dá len jedenkrát do roka, a to písomne ku koncu poistného obdobia, teda k výročnému dňu. Výpoveď PZP musí byť doručená do poisťovne najneskôr 42 dní pred výročným dňom. Nestačí, keď v tento deň odošlete výpoveď poštou.

PZP môže zaniknúť rôznymi spôsobmi. Napríklad predajom auta. V prípade, že ste auto predali, môžete zrušiť PZP aj inokedy, ako k výročiu poistnej zmluvy. Poistenie môže zaniknúť aj vznikom škodovej udalosti, PZP môžete zrušiť do jedného mesiaca od nahlásenia škody poisťovni. Poistenie môže zaniknúť aj krádežou vozidla, vyradením z evidencie, či nezaplatením poistného, ale aj dohodou.