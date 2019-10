PORADŇA: Banky dôchodcom vedia ponúknuť aj špecializované účty pre seniorov

Účet pre seniorov je určený tým, ktorí si chcú nechať zasielať dôchodkové dávky na svoj účet. Podmienkou zriadenia účtu je predložiť platný doklad totožnosti a potvrdenie zo Sociálnej poisťovne o poberaní dôchodkových dávok. Na Slovensku ponúkajú bankový účet špeciálne pre seniorov štyri banky, avšak v rámci trhu je možné nájsť niekoľko ponúk bežného účtu bez poplatkov pre kohokoľvek.

Účty pre seniorov sú zložením podľa Ivety Hudákovej z Finančného kompasu chudobnejšie ako bežné balíky, ale zároveň poplatok za nich je veľmi nízky, poprípade nulový. Banky ponúkajú k účtu pre seniorov napríklad vedenie účtu bez poplatku alebo iba s minimálnym poplatkom, bezplatné vydanie platobnej karty, poskytnutie a využitie elektronického bankovníctva, odmeňovanie pri platbe kartou.

Niektoré banky poskytujú seniorom neobmedzené množstvo výberov z bankomatu vlastnej banky, zúčtovanie neobmedzeného počtu prijatých platieb, platby prostredníctvom platobného terminálu, bezplatné vklady v hotovosti. Sú banky, ktoré ponúkajú seniorom k účtu aj bezplatné zriadenie sporiaceho účtu.

Treba konzultovať

Každý senior pri zakladaní účtu by mal o svojej situácii hovoriť s pracovníkom banky a podrobne mu vysvetliť, na čo účet potrebujete a ako ho chce využívať. „Ak senior využije viac služieb, za ktoré bude musieť platiť navyše, tak môže ho účet vyjsť drahšie, ako keby využíval klasický bežný účet,“ hovorí Hudáková.

Seniorské bankové účty na Slovensku ponúka VÚB banka, Slovenská sporiteľňa, OTP Banka a Poštová banka. Najlacnejšia ponuka je s takmer eurovým poplatkom, a to vo VÚB banke. No prvých šesť mesiacov ponúka VÚB banka 100-percentnú zľavu z poplatku. Senior konto v OTP Banke stojí dôchodcu jedno euro.

V Poštovej banke klienti po dovŕšení dôchodkového veku automaticky získavajú senior účet. Ten v Poštovej banke stojí dve eurá. Avšak banka má pre aktívnych klientov pripravenú akciu, vďaka ktorej môžu ušetriť peniaze v rámci odmeňovania. „Klienti, ktorí využili niektorú ponuku, ušetrili v priemere 5,5 eura,“ uviedla hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Sú aj aktívni dôchodcovia

Slovenská sporiteľňa ponúka seniorom účet za jedno euro. V súčasnosti však podľa hovorkyne Slovenskej sporiteľne Marty Cesnakovej platí, že čoraz viac seniorov využíva bankové služby aktívne, teda pravidelne platia kartami, posielajú peniaze, či nakupujú na internete. „Týmto seniorom odporúčame radšej náš osobný účet, ktorý obsahuje oveľa viac služieb a po splnení jednoduchých podmienok ho môžu mať tiež zadarmo,“ radí Cesnaková.

Technicky zdatní dôchodcovia majú možnosti aj v mobilnej banke 365.bank. „U nás ušetrí na poplatkoch každý klient, nielen senior, pretože účet v 365.bank je pre všetkých bez rozdielu zadarmo,“ uviedla hovorkyňa 365.bank Linda Valko Gáliková. Zároveň však dodala, že v banke majú menej ako jedno percento seniorov, resp. ľudí vo veku nad 64 rokov. „Títo klienti veľmi aktívne využívajú najmä naše sporiace produkty. Ich priemerný zostatok na sporeniach je o 50 % vyšší, ako u ostatných klientov,“ hovorí Linda Valko Gáliková.

Zvyklosti seniorov

Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika je lepšie zvoliť namiesto seniorského účtu bežný bezplatný účet. „Na trhu nájdeme niekoľko ponúk bežného účtu bez poplatkov pre kohokoľvek, čo je pre starších ľudí v konečnom dôsledku lepšie riešenie ako špecializovaný seniorský účet,“ pripomína Marián Búlik.

Používaniu bezplatného účtu nahrávajú aj zvyklosti seniorov. Podľa štatistík predstavitelia staršej generácie s kartou k účtu uskutočňujú v priemere štyri platby v obchodoch a dva výbery z bankomatu mesačne. Seniori pritom zvyknú vyberať vyššie sumy, priemerne sumu 150 až 170 eur. A až 40 % dôchodku míňajú v hotovosti.

Na čo si dať pozor pri výbere účtu?

Pri výbere bežného účtu si treba podľa Hudákovej zvážiť najmä výber banky. Dôležité je to, či si klient môže účet navoliť podľa vlastných potrieb, alebo sú mu služby k účtu dané a musí za ne platiť bez ohľadu na ich využitie.

Asi štandardom v každej banke už je, že všetky prichádzajúce platby na účet sú zadarmo. Inak je to však v prípade odchádzajúcich platieb. „Odporúčam zahrnúť si do účtu všetky transakcie v neobmedzenom množstve tak, aby žiadna transakcia nenavyšovala mesačnú platbu účtu,“ radí Hudáková.

Klienti by si zároveň mali dávať pozor na výbery z bankomatu cudzej banky. Ak si toto klient neustriehne a kdekoľvek vyberá z bankomatu bez ohľadu na to, či je to bankomat jeho banky alebo nie, tak ho to môže nemilo prekvapiť vo výške zúčtovaných poplatkoch z účtu po ukončení daného mesiaca.

Pri výbere debetnej platobnej karty je potrebné dať si pozor najmä pri výbere typu tejto karty. „Ak napríklad často cestujete do zahraničia, tak istotne budete potrebovať platobnú kartu embosovanú, ktorá má vystúpený reliéf s číslom karty a menom, nie je hladká ako neembosovaná karta,“ dodala Hudáková.