PORADŇA: Odklad splátok neznamená ich odpustenie

O odklad splátok úverov, ktoré nedávno schválila vláda, je záujem a banky evidujú dokopy už tisícky žiadostí. Zároveň sa snažia v tejto oblasti svojich klientov vzdelávať, pretože stále sa nájdu takí, čo si odklad mýlia s odpustením splátok. Vždy však platí, že ak splácate hypotéku či spotrebný úver, je v prípade problémov potrebné komunikovať s finančnou inštitúciou.

Problémy, o ktorých banka vie, sa dajú ľahšie aj lacnejšie riešiť, ako tie, o ktorých nevie. „Je to výhodné nielen pre banku, ale aj pre klienta. Ten sa totiž nedostane ako neplatič do úverového registra dlžníkov. Bez takéhoto zápisu bude mať aj v budúcnosti oveľa ľahší aj lacnejší prístup k úverom,“ skonštatovala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Odklad splátok z dôvodu pandémie koronavírusu sa do registra nezapisuje.

Odsunutie povinnosti na neskôr

Odklad splátok neznamená odpustenie splátok, ale posunutie tejto povinnosti do budúcna, pričom úver sa počas trvania odkladu úročí. Preto by si klienti mali odklad splátok starostlivo zvážiť a využívali ho len v prípade, ak je to skutočne nevyhnutné.

Zákon Lex korona, ktorý obsahuje aj odklad splátok úverov, je účinný od 9. apríla. Vďaka nemu môžu všetci Slováci zasiahnutí pandémiou koronavírusu požiadať o odklad splátok úverov, no maximálne na deväť mesiacov.

Opatrenie sa týka okrem bánk aj iných úverových poskytovateľov. Ostatné spoločnosti budú môcť odložiť splátky úverov na tri mesiace, klient však bude mať možnosť požiadať o predĺženie o ďalšie tri mesiace. Týka sa to napríklad firiem splátkového predaja, lízingu, ale aj ostatných veriteľov s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov.

Klient nesmie byť v omeškaní

Podmienkou odkladu je, že klient musí svoj dlh riadne splácať. To znamená, že nemešká so splátkou viac ako 30 dní. Zároveň nemešká ani so splátkami na inom úvere. Nemôžete byť v osobnom bankrote.

Ak má klient záujem odložiť si svoje splátky, musí o to požiadať. Ak niekto ešte pred schválením pravidiel požiadal o odklad ešte v marci, môže znovu požiadať o odklad podľa nových podmienok. Predchádzajúca žiadosť sa zruší.

Za odklad splátok nemôže žiadna spoločnosť pýtať poplatok, avšak za obdobie odkladu budete neskôr platiť zmluvný úrok za úver. No keď sa táto suma rozpočíta do zvyšných splátok, klient ju výraznejšie podľa Žáčkovej nepocíti.

„Navyše, priplatiť si niekoľko eur mesačne je vždy výhodnejšie, než keby klient o svojej situácii banku neoboznámil, nepožiadal ju o odklad splátok a napriek tomu by prestal úver splácať. Napočítavali by sa mu totiž úroky z omeškania a penále. A samozrejme, mal by aj negatívny zápis v úverovom registri,“ hovorí Žáčková.

Modelový príklad

V prípade hypotéky, pri ktorej klientovi zostáva splatiť 50 tisíc eur počas nasledujúcich desiatich rokov, s aktuálnou úrokovou sadzbou 1,29 % ročne, je súčasná mesačná splátka podľa vyjadrení Slovenskej sporiteľne 444 eur. Po odklade na deväť mesiacov sa navýši mesačné splátka o 4,3 eura a celkovo sa úver predraží o 516 eur. Pri spotrebnom úvere s úrokovou sadzbou 6,9 %, kde klientovi Slovenskej sporiteľne ešte zostáva počas najbližších troch rokov splatiť 6 tisíc eur, je aktuálna splátka 185 eur. Po deväťmesačnom odklade sa splátka zvýši o 9,6 eura a celkovo sa úver predraží o 345 eur.

Ak niekto nevie splácať úver, no má uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver, mal by sa v prvom rade obrátiť na svoju finančnú inštitúciu, resp. poisťovňu, či sa na jeho situáciu vzťahuje poistenie. Ak sa na prípad poistenie nevzťahuje, klient môže zvážiť odklad splátok.

Elektronická komunikácia

Národná banka Slovenska odporúča formulár vyplniť elektronicky. Každý ho nájde na internetovej stránke finančnej inštitúcie. Žiadosť je možné podať aj písomne. „Túto možnosť využite prosím len vtedy, ak nemáte možnosť komunikovať elektronicky,“ upozorňuje centrálna banka. Do 30 dní by klient mal dostať odpoveď. Ak nespĺňa základné podmienky odkladu splátok, tak klientovi musia byť vysvetlené dôvody zamietnutia žiadosti.

O odklad môže klient požiadať kedykoľvek počas obdobia, keď sú vládou SR vyhlásené mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. „O ukončení tohto obdobia Vám odporúčame informovať sa v banke alebo v spoločnosti, ktorá poskytla úver,“ pokračuje národná banka.

Bližšie informácie a podmienky odkladu splátok je možné nájsť aj na stránke Národnej banky Slovenska:

https://www.nbs.sk/sk/ofs/zivotne-situacie/vase-financie-a-covid-19/odklad-splatok

Aj ďalšie možnosti

Klienti majú pri neschopnosti splácania úveru okrem odkladu splátok na výber aj iné možnosti, ktoré už dnes ponúka trh. Jednou z nich je napríklad predĺženie lehoty splatnosti úveru, čo prinesie nižšie mesačné splátky.

Ak si chcete splátky len znížiť a nie odložiť ich, nepostupujete podľa špeciálneho zákona a musíte sa obrátiť na svoju finančnú inštitúciu so žiadosťou o zníženie splátok. Ďalšou možnosťou riešenia problému je refinancovanie.