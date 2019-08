PORADŇA: Štúdium možno vykryť z úspor, možnosťou sú aj pôžičky

Štart nového školského roka znamená vo väčšine prípadov výraznú finančnú záťaž. Ideálnou radou je nezadĺžiť sa, ale šetriť. Väčšina ľudí však náklady na štúdium rieši na poslednú chvíľu. Študenti sú pre každú banku perspektívni klienti, preto majú mnohé produkty so zľavou či dokonca bezplatne. Pri úveroch je to však naopak. Študent bez pravidelného príjmu spravidla od banky nezíska žiadny úver.

A aj v prípade, keď má pravidelný príjem, banka je v úverovaní veľmi opatrná a zvýšené riziko premieta do vyššieho úroku. Úrokové sadzby pri študentských pôžičkách v banke dosahujú priemerne podľa finančného analytik OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika vyše 8 %. Výhodnejšie podľa neho je v takom prípade, ak si úver berie namiesto študenta rodič, ktorý vďaka vyššej bonite dokáže získať nižšiu úrokovú sadzbu.

Pôžička z fondu

Ak si študent skutočne potrebuje požičať, Búlik odporúča v prvom rade siahnuť po študentskej pôžičke. Fond na podporu vzdelávania poskytuje úvery do 3 500 eur pre študentov bakalárskeho a magisterského stupňa a do 6 000 eur pre doktorandov, o ktoré môžu študenti zažiadať každý rok.

Výhodou je, že úver mladí ľudia splácajú až po skončení štúdia. Úrok je len 3 % ročne, čo je podľa Búlika neporovnateľne menej ako komerčný spotrebný úver. Dokonca ak študent po skončení školy päť rokov pracuje na Slovensku, má nárok na odpis časti pôžičky.

V banke sa podmienky rôznia

Ak majú banky vo svojej ponuke študentské úvery, zväčša ich poskytujú za výhodnejších podmienok ako klasické spotrebné úvery. Napríklad 365.bank študentské pôžičky neposkytuje, no poskytuje možnosť požičať si peniaze klientom od 18 rokov, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie. „Požičať si môžu od 300 do 6 000 eur za ročný úrok 5 %. Z našich doterajších skúseností môže mať klient načerpané peniaze na účte aj za 5 minút,“ hovorí PR manažérka 365.bank Linda Gáliková.

Pri žiadosti o úver vo všeobecnosti banka odporúčame klientom brať do úvahy nielen výšku úroku, ale celkové náklady súvisiace s jeho poskytnutím. Ide o tzv. ročnú percentuálnu mieru nákladov (RPMN). Tá totiž zohľadňuje samotnú výšku úveru, ako aj ostatné náklady súvisiace s jeho poskytnutím.

Sporenie pre deti

V Poštovej banke majú k dispozícii program #INSTUDY, ktorý zahŕňa dva typy produktov. Produkt Sporenie na vzdelanie ponúka rodičom zvýhodnené podmienky dlhodobého sporenia pre svoje deti – garantovanú ročnú úrokovú sadzbu počas celej doby sporenia do výšky 3,5 %, výber zo siedmich rôznych viazaností od 5 do 17 rokov, zriadenie a vedenie bez poplatku, ako aj možnosť sporiť od 10 eur mesačne.

Pre tých, ktorí peniaze na vzdelávanie potrebujú hneď, #INSTUDY ponúka Pôžičku na vzdelanie. Tá je určená na financovanie denného aj externého vysokoškolského štúdia doma či v zahraničí pre mladých od 18 do 26 rokov.

Študenti ňou dokážu pokryť náklady na štúdium do výšky 10 000 eur, pričom prostriedky získajú s ročným úrokom 5,5 % a so splatnosťou do osem rokov. Pri tejto pôžičke je podľa slov hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej potrebný len rodič alebo iná osoba s akceptovateľným príjmom ako spoludlžník na úvere a potvrdenie o vysokoškolskom štúdiu.

Úver na čokoľvek

Slovenská sporiteľňa ponúka spotrebný úver na čokoľvek pre vysokoškolákov do 8 500 eur. „Snažíme sa tak pomôcť vysokoškolákom s financovaním štúdia, nákladov na študijné pobyty a kurzy doma či v zahraničí či s úhradou nečakaných výdavkov. Doba splácania je do 8 rokov,“ konštatuje hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Je to bezúčelový úver, preto nie je potrebné podľa Cesnakovej dokladovať, na čo boli poskytnuté finančné prostriedky použité. Všetkým študentom sporiteľňa poskytuje tieto úvery s rovnakou úrokovou sadzbou 8,5 % ročne, ktorá zostáva nezmenená až do konca doby splatnosti úveru. V žiadosti je potrebné uviesť aj spoludlžníka s akceptovateľným príjmom. Pokiaľ má študent svoj samostatný príjem, môže požiadať o bežný spotrebný úver na čokoľvek so štandardnými podmienkami.