Poslanec Valášek navrhuje zaviesť flexibilné poberanie rodičovského príspevku

Flexibilné poberanie rodičovského príspevku navrhuje zaviesť nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko). Podľa jeho návrhu by si rodičia mohli vybrať, v akom období budú poberať rodičovský príspevok. Ak by sa rozhodli skrátiť poberanie príspevku na kratšie časové obdobie, dostávali by tým pádom mesačne na účet vyššiu sumu. Podobný systém funguje v Českej republike. „Keďže súčasná výška rodičovského príspevku nestačí na dôstojné prežitie, rodičia v rôznych životných situáciách by si mohli vďaka zvýšeniu sumy rodičovského príspevku zaistiť mesačne lepší životný štandard. Rodičom, ktorí sa plánujú vrátiť do práce predtým, ako ich dieťa dovŕši tretí rok, táto úprava umožní rovnomernejšie rozložiť svoj príjem a spotrebu v čase a zmierniť pokles príjmu počas rodičovskej dovolenky,“ zdôvodnil svoj návrh Valášek.

V súčasnosti rodičia poberajú rodičovský príspevok do troch rokov veku dieťaťa, podľa návrhu by sa táto doba mohla skrátiť na dva roky. Celkový príjem z vyplácania rodičovského príspevku by pritom zostal rovnaký ako v súčasnosti, peniaze by však boli vyplatené skôr. V prípade schválenia návrhu v parlamente by možnosť flexibilného poberania rodičovského príspevku platila rovnako pre rodičov, ktorí predtým poberali materské, ako aj pre rodičov, ktorí na materské nemali nárok alebo sa ho rozhodli nečerpať.

Celková suma rodičovského príspevku pre rodičov, ktorí mali nárok na materské/otcovské, je 11 514 eur. Rodičia, ktorí nemali nárok na materské/otcovské, dostanú dokopy 10 080 eur. Výška rodičovského príspevku by sa tak pohybovala od 383,80 eura, resp. 280 eur mesačne, ak by bol príspevok vyplácaný do troch rokov, až do 479,75 eura, resp. 420 eur, ak by sa vyplácal do dvoch rokov veku dieťaťa.