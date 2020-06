Potrebujete rýchlu pôžičku? Požiadajte o ňu online z pohodlia domova

Nový koronavírus SARS-CoV-2, ktorý je príčinou ochorenia COVID-19, zasiahol celkom výrazne do našich súkromných aj pracovných životov. Ak by sme sa snažili nájsť v aktuálnej kríze aspoň nejaké pozitíva, jedným z nich by bolo, že stále viac klientov objavuje možnosti online bankovníctva. Napríklad získanie online pôžičky, bez osobnej návštevy pobočky, bolo ešte donedávna pre mnohých nepredstaviteľné.

V dnešnom článku sa dočítate:

či je rýchla pôžička skutočne rýchla

skutočne rýchla ako získať online pôžičku s nulovým úrokom

prečo sa oplatí požiadať o refinancovanie úverov

S cieľom minimalizovania negatívnych dopadov korona krízy na svoje podnikanie sa spoločnosti museli novým podmienkam prispôsobiť veľmi rýchlo. Pre mnohé môže byť riešením, pokiaľ to podstata ich podnikania čo i len trochu umožňuje, presunúť svoje aktivity do online prostredia. Medzi odvetvia, ktoré svoje služby cez internet poskytovali v značnej miere už aj pred pandémiou patrí bankovníctvo.

Internet či mobil banking je bežným nástrojom pravdepodobne už väčšiny z vás. Vedeli ste však, že pobočku banky nemusíte navštíviť ani v prípade, že máte záujem o úver?

Rýchla pôžička online? Bezpečná a pohodlná

Na to, aby sme sa dostali do nepredvídateľnej životnej situácie schopnej naším rodinným rozpočtom nebezpečne zakývať, nie je potrebná ani pandémia. Krátkodobý výpadok príjmu zapríčinený napríklad ochorením či zvýšené výdavky spôsobené nečakanou udalosťou môže zažiť každý z nás hocikedy.

Práve v takej chvíli môže byť riešením rýchla pôžička. V aktuálnej situácii, vyžadujúcej si čo možno najmenší osobný kontakt, je veľkou výhodou, že ju je možné vybaviť úplne jednoducho cez internet, doslova z pohodlia obývačky. V závislosti od konkrétnej banky môže mať rýchla online pôžička rôznu maximálnu výšku, rôzne úročenie aj rôznu dobu splatnosti.

Oplatí sa preto prelistovať online ponuky jednotlivých bánk. S najväčšou pravdepodobnosťou nájdete produkt, ktorý ideálne zodpovedá vašim predstavám. Asi najviac vás bude zaujímať, koľko počas doby splácania pôžičky preplatíte na úrokoch. Z tohto pohľadu je logicky najvýhodnejšou úver s úrokom vo výške 0 %.

Aj pôžičku s nulovým úrokom si dokážete vybaviť cez internet

Dobrým príkladom môže byť produkt od mBank – Prvá mPôžička Plus bez úroku.

Ak:

si plánujete požičať od 350 € do 1 500 €

sa jedná o vašu prvú pôžičku v mBank, bez ohľadu na to, či ste alebo nie ste klient mBank

máte trvalý príjem

nemáte negatívny zápis v úverovom registri

máte trvalý alebo prechodný pobyt v SR

ste plnoletí

nemáte žiadne podlžnosti v mBank

Nemali by ste mať žiadny problém získať pôžičku s 0 % úrokom. Výhodou tiež je, že o ňu môžete požiadať aj cez internet vyplnením a odoslaním online žiadosti. Na pobočku budete musieť ísť len pri podpise zmluvy, ale aj to len ak ešte nie ste klientom mBank. Ak ním ste, podpísať ju môžete v mobilnej aplikácii alebo cez internet banking.

Hľadáte možnosti, kde ušetriť? Skúste refinancovanie úverov

Pokiaľ by ste si potrebovali požičať vyššiu sumu, prípadne, ak by vám vyhovovala dlhšia doba splatnosti, o pôžičku môžete rovnako požiadať prostredníctvom internetu. V prípade, že budete spĺňať bankou stanovené podmienky, môže vám poskytnúť pôžičku na čokoľvek až do výšky 24 000 €. Splatnosť aj výšku úveru si môžete prispôsobiť vašim potrebám. V prípade, že ste aktívnym klientom mBank, peniaze na svojom účte môžete mať už do 10 minút, pričom za vybavenie rýchlej pôžičky, za vedenie úverového účtu, za mimoriadne splátky ani za jej predčasné splatenie neplatíte.

V súčasnej dobe, kedy väčšina z nás hľadá rôzne možnosti ako ušetriť a ako znížiť svoje mesačné výdavky, je veľmi aktuálna téma refinancovania úverov. Aj to si dokážete vo vybraných bankách vybaviť online. Refinancovanie (keď sa jedná o jeden úver) a konsolidácia (spojenie viacerých úverov ) znamenajú, že úver/úvery nahradíte jedným, výhodnejším úverom. Výsledkom by mala byť nižšia úroková sadzba a nižšie splátky. Veľmi jednoducho povedané, relatívne rýchlo dokážete znížiť vaše mesačné výdavky týkajúce sa splátok pôžičiek. Menej peňazí pôjde banke, viac ostane vám. Pozitívom je, že niektoré banky poskytujú aj túto službu bezplatne, takže sa vám ani táto online pôžička zbytočne nepredraží.

Tip na záver, o ktorom ste možno nevedeli

mBank umožňuje svojim klientom prefinancovať okrem klasických úverov aj kreditnú kartu či povolené prečerpanie na účte inej banky. Nakoľko práve tieto dva produkty mávajú najväčšie úrokové sadzby, ich prefinancovaním môžete výrazne ušetriť.

