Pravidelné investovanie je cesta k vyšším úsporám aj k prekonaniu inflácie

Inflácia v posledných týždňoch dosiahla priemernú úroveň 2,2 %, no jej zvyšovanie sa pre tento rok ešte neskončilo. Aj keď ide o prirodzený ekonomický jav, okresáva nám z finančných rezerv. Spôsobom ako uchrániť svoje úspory je pritom investovanie do podielových fondov. Vďaka dnešným technológiám je to otázka niekoľkých klikov.

Tí, ktorí ešte neuvažovali nad spôsobom, ako uchrániť svoje úspory, by mali začať čo najskôr. Investovanie do podielových fondov dokáže prekonať infláciu, najmä keď je pravidelné a dlhodobé.

Prekonávanie inflácie

Kým úspory v tradičných, bezpečných a likvidných finančných produktoch sú samozrejmosťou, ktorá nám zabezpečí finančnú rezervu na neočakávané výdavky, pre našu budúcnosť to nestačí. „Akonáhle úspory presiahnu určitú nevyhnutnú úroveň rezervy, klient by mal zvážiť investovanie časti svojich úspor, aby mohli prekonať infláciu a ich hodnota reálne rástla. Bankové úspory sú síce bezpečné, no miera ich návratnosti je v súčasnom prostredí ultranízkych úrokových sadzieb nulová. Už pri priemernej inflácii 2 % sa reálna hodnota každoročne znižuje. Úspory tak strácajú kúpnu silu a klient v reálnom vyjadrení prichádza o peniaze,“ vysvetľuje Matej Varga, vedúci riadenia investícií v správcovskej spoločnosti 365.invest.

Odporúča pritom investovať do fondov, ktoré predpokladajú čisté zhodnotenie nad mieru inflácie a dokážu ju prevýšiť až 4- či 5-násobne. Ide najmä o dynamické investičné riešenia s vyššou mierou rizika ako sú akciové či zmiešané fondy, ktoré sú vhodné pre investorov najmä z dlhodobého hľadiska a pri pravidelnom investovaní.

Stačí spraviť prvý krok

K investovaniu do podielových fondov si ľudia nachádzajú cestu len veľmi pomaly. Pritom dnes môžu nakupovať podiely jednoducho, dokonca za pár minút a len niekoľkými klikmi na telefóne či počítači, ktoré už urobia prácu za nich. „Je dôležité, aby ľudia začali svoje úspory diverzifikovať a okrem sporiacich účtov ich ukladať napríklad aj do podielových fondov. Pre mnohých je však v investovaní brzdou domnienka, že ide o zložitý proces. Klienti pritom už dnes môžu investovať pohodlne online, okrem toho sú na trhu dostupné aj možnosti investovania bez nutnosti kúpy iného produktu v materskej banke. Digitálne riešenia a ponuka väčšej slobody v investovaní môžu byť motiváciou pre tých, ktorí ešte nezačali, no uvažujú o tom,“ hovorí Gabriel Balog, generálny riaditeľ 365.invest.

Kým je čas, svoje peniaze by mali investori ukladať do akciových dynamickejších fondov minimálne v investičnom horizonte siedmich rokov a na konzervatívne riešenia s nižším výnosom sa zamerať neskôr. Vhodné je začať pravidelným odvádzaním malej čiastky peňazí do podielových fondov, vďaka čomu sa z investovania stane zdravý návyk. Je to pritom ideálna forma aj pre začínajúcich investorov, ktorí sa chcú s podielovými fondmi zoznámiť a objaviť potenciál svojich financií.

V spoločnosti 365.invest si môžu klienti prostredníctvom webového rozhrania Online investovanie pohodlne vybrať z fondov, ktoré ponúkajú umiernené aj dynamickejšie riešenia: Zmiešaný kapitálový, Zmiešaný aktívny, Realitný a Zmiešaný komfortný fond. Stačí do nich pritom investovať 20 eur mesačne a nechať úspory rásť. Noví klienti, ktorí si vyberú pravidelné online investovanie, získajú teraz na investičný účet 20 eur ako bonus, za ktorý si môžu nakúpiť ďalšie podiely vo fondoch.

Informačný servis