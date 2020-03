Pre alkohol alebo omamné látky môže klient v prípade škody prísť o poistné plnenie

Alkohol alebo omamné látky poisťovne pri poistných udalostiach netolerujú a ak ich klientovi zistia v krvi, môže prísť o poistné plnenie. „V prípade dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu poisťovňa vyplatí z povinného zmluvného poistenia plnenie poškodeným, je však oprávnená od svojho klienta regresom vymáhať náhradu škody v plnej výške,“ hovorí šéf likvidácie škôd z poistenia motorových vozidiel v poisťovni Uniqa Martin Križan.

V prípade jazdy pod vplyvom alkoholu nesie dokonca zodpovednosť aj dospelý poškodený spolujazdec. „Ak sa dokáže, že si vedome sadol do auta vodičovi pod vplyvom alkoholu, poisťovňa mu môže znížiť plnenie za poškodenie zdravia, prípadne vzniknuté zranenie,“ upozorňuje Križan.

Rizikom je aj zostatkový alkohol

Polícia každoročne upozorňuje vodičov, aby nepodceňovali ani tzv. zostatkový alkohol a nesadali si ráno za volant po prehýrenej noci. Podľa polície totiž stúpa riziko nehody pri 0,5 promile o sto percent a v prípade 0,8 promile až o 400 percent. Za jazdu pod vplyvom alkoholu sa kráti poistné plnenie aj v prípade škody vzniknutej na havarijne poistenom vozidle. „Podľa platných poistných podmienok môže poisťovňa v prípade zistenia požitia alkoholu alebo návykových látok primerane znížiť poistné plnenie, v praxi uplatňujeme zníženie až do výšky 50 %,“ hovorí Križan.

Na alkohol by si klienti mali dávať pozor aj pri zimných športoch. Ako konštatuje NN Životná poisťovňa, alkohol či iné omamné látky otupujú zmysly. V praxi to znamená, že na svahu ľudia reagujú pomalšie, preceňujú svoje schopnosti, správajú sa riskantnejšie a oveľa častejšie aj padajú. Neohrozujú pritom len seba, ale i ostatných ľudí na svahu. Ak sa pre prípad nepríjemnej udalosti klient spolieha na životné či cestovné poistenie, alkohol v krvi môže byť podľa NN Životnej poisťovne zásadnou prekážkou jeho vyplatenia. Poisťovňa môže krátiť alebo dokonca úplne odmietnuť poistné plnenie. Napríklad zlomenina ruky na zahraničnej lyžovačke môže klienta podľa NN Životnej poisťovne vyjsť aj na 3 tis. eur. A ak spôsobí škodu niekomu inému, môže to byť oveľa viac.

Pozor na alkohol aj v zime

Ako hovorí všeobecná lekárka z bratislavskej InClinic Etela Janeková, ľudia často veria, že konzumácia alkoholu ich pri pobyte vonku zohreje, pravda je však opačná. „Alkohol rozširuje cievy, čo znamená väčší prietok. Na krátky čas síce cítite zahriatie, no cez rozšírené cievy sa vaša krv bude v studenom prostredí ochladzovať rýchlejšie. V konečnom dôsledku vám tak po krátkom pocite tepla bude ešte väčšia zima,“ hovorí Janeková.

Klienti by si podľa poisťovne Uniqa mali dávať pozor aj na poistné udalosti na dovolenke. Dovolenkári by mali byť opatrní najmä pri tzv. all inclusive pobytoch, kde býva často alkohol v cene pobytu. „V prípade zachraňovacích akcií sú z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu alebo vplyvom návykových látok. Zaznamenávame totiž prípady utopenia v mori v dôsledku požitia alkoholu. Evidujeme tiež viaceré úrazy následkom požitia omamných látok v krajinách, kde je ich požitie povolené. Aj napriek tomu sú udalosti vplyvom požitia omamných látok z poistenia vylúčené,“ upozorňuje riaditeľka oddelenia komunikácie v poisťovni Uniqa Silvia Vlasková.

Slovákom patrí vo výdavkoch na alkoholické nápoje popredné miesto v Európskej únii. Podľa údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat vynaložia Slováci práve na alkohol 2,5 % z ich celkových mesačných výdavkov, čím sa radia k top desiatke v EÚ. Nelichotivé čísla potvrdzujú aj policajné štatistiky. Až 11 % všetkých dopravných nehôd zapríčinil v minulom roku práve alkohol, konkrétne išlo o 1 564 dopravných nehôd.