Pre mladých ľudí nie sú podľa prieskumu peniaze všetkým

Pre drvivú väčšinu mladých ľudí vo veku 18 až 30 rokov sú peniaze síce dôležité, ale nie sú pre nich všetkým. Väčšina mladých zároveň uviedla, že budú radšej šetriť a obstarajú si vlastný dom či byt, zatiaľ čo iba zvyšné 4 % respondentov si budú radšej užívať, nakupovať a míňať, a pritom bývať v podnájme. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre spoločnosť Kruk Česká a Slovenská republika vypracovala agentúra STEM/MARK.

Podľa 90 % opýtaných je pôžička na vlastné bývanie dobrým dôvodom na zadlženie sa. Približne desatina mladých ľudí by si požičala na dovolenku, resp. nákup moderných vecí, pokiaľ by na tieto výdavky nemala našetrené. „Prieskum medzi mladými ľuďmi ukazuje, že majú v absolútnej väčšine zdravý a racionálny prístup k hospodáreniu s peniazmi a prípadnému zadlžovaniu. Ľudia v skúmanej vekovej kategórii spravidla nedosahujú životnú úroveň svojich rodičov a takmer tretina mladých Slovákov je od svojich rodičov stále finančne závislá. Bezmála tri štvrtiny mladých peniaze skôr šetria na horšie časy a zbytočne neutrácajú,“ hovorí generálna riaditeľka spoločnosti Kruk Jaroslava Palendalová.

Počítajú s poklesom životnej úrovne

Aj keď si 67 % mladých ľudí myslí, že súčasné správy o blížiacej sa hospodárskej kríze sú prehnané, s poklesom svojej životnej úrovne už v nasledujúcom roku počíta viac než tretina opýtaných. Ak sa mladí ľudia dostanú do ekonomických problémov, obmedzia nadštandardné výdavky, vzdajú sa nákladnej dovolenky a obmedzia výdavky na kultúru a zábavu i nákupy oblečenia a tovaru dlhodobej spotreby. Len necelá desatina respondentov by nedostatok financií riešila pôžičkou a zo svojich úspor by sa rovnakú úroveň výdavkov snažilo pokryť 6 % opýtaných mladých ľudí. Súčasná situácia je ale taká, že nejakú pôžičku má takmer polovica mladých Slovákov. Najčastejšie ide o ľudí vo veku 27 až 30 rokov.

„Nie je žiadnym prekvapením, že mladí Slováci vydávajú najväčšiu časť svojich príjmov na bývanie, dopravu a potraviny, ale hneď na štvrtom mieste rebríčka stoja výdavky za zábavu vo voľnom čase. Vzdelanie a cestovanie je až za nákupmi oblečenia a výdavkami na alkohol a návštevy reštaurácií či barov,“ dodáva Palendalová. Viac než dve tretiny mladých ľudí si peniaze sporí, najčastejšie formou termínovaných vkladov alebo sporiacich účtov a dôchodkových fondov. Pätina mladých Slovákov si radšej ukladá peniaze doma.