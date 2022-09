Pre mnohých dôchodcov je v súčasnosti náročné udržať si životnú úroveň

Inflácia láme historické rekordy a okrem bežných nákupov či chodu domácnosti dostávajú zabrať aj životné úspory. Ako povedal Marek Fides zo spoločnosti Partners Group SK, peniaze penzistov sú na straty ešte náchylnejšie.

Na dôchodok je podľa neho dostatočne finančne pripravený ten, kto si dokáže z dôchodku pokryť fixné náklady. Ak nasporené peniaze nechajú seniori ležať na bežných účtoch dlhodobo, stratu hodnoty budú počítať v stovkách eur ročne.

Rozprávkové zbohatnutie

„Cieľom pri investovaní nie je rozprávkové zbohatnutie, ako sa mnohí domnievajú, ale práve ochrana majetku. Dôchodcovia teda musia investovať, aby neprichádzali o svoje peniaze,“ zdôrazňuje Fides.

Peniaze v dôsledku rastúcej inflácie strácajú svoju kúpnu silu a práve strata hodnoty životných úspor je kritickým momentom.

„Napríklad pri 10 % ročnej inflácii klesne kúpna sila každých 1 000 eur o 100 eur za rok. Je to, ako keby namiesto tisícky mal človek na účte iba 900 eur,“ dopĺňa Fides.

Zabezpečenie penzie

Na zabezpečenie pokojnej penzie je podľa neho potrebné držať sa počas aktívneho života ideálnych finančných mier, kde 10 % z príjmov smerujeme do rezerv, 20 % na zabezpečenie a dlhodobé aktíva, 30 % do úverov a 40 % si necháme na spotrebu. Ak sme dodržali tieto rady, zabezpečili sme si podľa Fidesa 100 % náhrady mzdy na dôchodku.

Následne na dôchodku by sme mali podľa neho rozdeliť svoje financie na tretiny, kde odporúča rozloženie investície po 30 % do peňažných a dlhopisových podielových fondov, akciových podielových fondov a realitných nehnuteľností, resp. do podielových fondov naviazaných na reality. A zvyšných 10 % použiť na príležitostné investície s nadpriemerným výnosom.

Zásady investovania

Základné pravidlá a zásady investovania sú rovnaké pre každú vekovú kategóriu. Pri dôchodcoch by dal dôraz na plán vyplácania, čiže čas dostupnosti peňazí každý rok v podobe dividendy alebo ukončeného cyklu investície, keďže jeho príjem alebo časť príjmu je práve z týchto investícií.

Cieľ investovania môže byť rôzny. V prípade, že dôchodcovi jeho príjem nepostačuje na vykrytie výdavkov, môže si k penzii privyrábať, ak mu to jeho zdravotný stav a kondícia umožňujú.