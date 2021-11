Predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky: Toto obdobie nám dalo naplno pocítiť, čo pre nás umenie znamená

Minulý týždeň sme spoznali držiteľov bronzovej sošky Múzy ako víťazov 26. ročníka Ceny Nadácie Tatra banky. O tom, ako vníma umenie v čase koronakrízy, ale aj o postoji Slovákov pri investovaní do umenia sme sa rozprávali s predsedom Správnej rady Nadácie Tatra banky Michalom Lidayom.

V piatok 26. novembra sme spoznali laureátov Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Bol v niečom tento ročník iný v porovnaní s predošlými?

Doba, ktorú teraz žijeme, je zvláštna a pre umelcov obzvlášť náročná. Toto zložité obdobie nám neumožnilo, aby bolo udeľovanie cien súčasťou slávnostného programu, ale nieslo sa skôr v osobnom a komornom duchu. Aj preto sme sa rozhodli odmeniť popri laureátoch aj nominovaných umelcov tak, ako tomu bolo predošlý rok, a zároveň zvýšiť finančnú odmenu.

Keď sa pozrieme na umelecké počiny, každý rok má porota veľmi ťažkú úlohu. Tento rok nominovala Akadémia, ktorú tvoria všetci doteraz ocenení, až 252 diel. Porota viedla rozsiahle diskusie, kým sa jej podarilo vybrať jedného laureáta v každej kategórii. Teší nás, že aj tento rok sme mali naozaj z čoho vyberať.

SNG každoročne informuje o počte návštevníkov galérii, ich počet medziročne rastie, myslíte si, že Slováci sa začali viac zaujímať o umenie?

Umenie spoločne so vzdelaním našu spoločnosť dokáže kultivovať. Vnímanie umenia je pritom veľmi subjektívna vec. Máme radosť z toho, že čoraz viac ľudí si k nemu nachádza cestu. Rast návštevnosti SNG môže byť ovplyvnený nielen mimoriadnymi umeleckými zážitkami, ktoré galéria ponúka, ale aj záujmom ľudí o umelecké vyžitie.

Treba však spomenúť, že umelecké inštitúcie v týchto časoch zažívajú náročné obdobie. Žiadne online podujatie nemôže plnohodnotne nahradiť kontakt so živým umením. Kultúra a umenie patria aj podľa štatistík k najviac zasiahnutým oblastiam. Myslíme si, že toto obdobie nám naplno dalo pocítiť, čo pre nás umenie znamená.

Cenu za umenie je možné získať až v šiestich kategóriách, dá sa povedať, ktorá z týchto kategórií je najsilnejšie zastúpená z pomedzi umelcov?

Nie je možné odpovedať vo všeobecnosti, pretože sa pomer každý rok jemne mení. Kategórie sú však zastúpené viac-menej rovnomerne.

26. ročník Ceny Nadácie Tatra banky Porota vyberala víťazov Ceny Nadácie Tatra banky a držiteľov bronzovej sošky Múzy z dielne Daniela Brunovského z viac ako 250 nominácií, ktoré navrhla Akadémia Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Víťazmi v kategórii Hlavná cena sa stal režisér Juraj Johanides za réžiu cyklu Chvíľka poézie, Sláva Daubnerová za réžiu, scenár a herecký výkon v inscenácii Masterpiece aj Zuzana Gombošová za vytvorenie biomateriálu Malai, ktorý bol prezentovaný na Lakmé Fashion Week Mumbai. Porota za víťaza vybrala tiež Andreja Šebana za album Rock and Roll z Rači, Ivanu Gibovú za poviedkový komiks Eklektik Bastard a Juraja Gábora za multikontextuálny projekt Dopĺňanie Sphéry/ Completing the Sphere v Novej synagóge v Žiline. V rámci podujatia ocenili aj mladých umelcov do 30 rokov. Ocenenie Mladý tvorca v tomto roku získali Adam Gajdoš a Kristína Tomanová za námet dokumentárneho seriálu Ikony, Slávka Zámečníková za titulnú postavu v opere Korunovácia Poppey vo Viedenskej štátnej opere aj Andrej Čanecký a Andrej Barčák za vizuálnu identitu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Ocenení boli aj Richard Autner za autorstvo a interpretáciu albumu Odpovede, Dominika Moravčíková za knihu básní Deti Hamelnu ako aj Kvet Nguyen za autorskú výstavu Reframing possibilities. Tento rok nadácia zvýšila finančnú odmenu v kategórií Hlavná cena zo 6 600 eur na desaťtisíc eur a v kategórií Mladý tvorca z 3 300 eur na päťtisíc eur. V čele poroty súťaže bol predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky Michal Liday. Okrem neho porotu tvorili Wanda Adamík Hrycová, Peter Bebjak, Michal Vajdička, Richard Stanke, Vlasta Kubušová, Pavol Bálik, Michal Novinski, Matej Drlička, Miroslava Vallová, Koloman Kertész Bagala, Bohunka Koklesová a Alexandra Kusá. Zdroj: SITA

Žijeme v digitálnej dobe, kedy sa umenie presúva z offline do online prostredia. Zvažujete, že by ste vytvorili aj takúto kategóriu, do ktorej by sa mohli zapojiť aj umelci pôsobiaci v tejto sfére?

Súčasných šesť kategórií Cien Nadácie Tatra banky za umenie reflektujú aj súčasnú dobu.

Samostatnú online kategóriu však zatiaľ nezvažujeme. Myslíme si, že je neporovnateľné byť priamo vystavený umeleckému dielu „naživo“ a on line. To, čo sa stane a prebehne medzi umeleckým dielom a jeho prijímateľom, je podľa môjho presvedčenia neporovnateľné.

Vzťah vašej banky k umeniu sa nedá poprieť, v podstate preniká takmer do všetkých hmatateľných nosičov. Jedným z najviac viditeľných sú práve vaše platobné karty. Nerozmýšľali ste nad tým, že by ste poskytli ešte väčší priestor oceneným umelcom, ktorí by mohli každoročne priniesť nejaký umelecký prvok pre vašu banku?

Podpora umenia a vzdelávania patrí k strategickým aktivitám Nadácie Tatra banky. Sme preto partnerom Slovenského národného divadla a Slovenskej národnej galérie. Aj vďaka Tatra banke má každý návštevník vstup do Slovenskej národnej galérie zadarmo. Darovali sme do zbierok SNG dielo významného konceptuálneho umelca Romana Ondaka a šaty 10 odevných dizajnérov. Zakúpili sme pre bratislavskú štvrť Zahi Hadid dielo Ašota Hassa. Podporujeme všetky najvýznamnejšie slovenské regionálne divadlá a počty podpory sa pohybujú v stovkách.

Aký je podľa vás postoj Slovákov k investovaniu do umenia? Je to stále hudba budúcnosti alebo sa začínajú Slováci uberať už aj týmto smerom?

Popularita investovania do umenia pomaly rastie. Slováci si cestu k nemu nachádzajú čoraz častejšie. Najväčší záujem stále vnímame najmä od klientov privátneho bankovníctva. Možnosť zhodnotenia majetku spojenú s estetickým zážitkom ponúkame klientom v exkluzívnej aplikácii, v ktorej klienti nájdu zoznam diel výtvarného umenia od rôznych autorov.

Vyhlásenie výsledkov bude aj tento rok bez fyzickej účasti poroty a nominovaných umelcov. Nezamýšľali ste sa aj nad špeciálnou cenou verejnosti prostredníctvom online hlasovania?

Našu dôveru vkladáme do rúk porotcov a Akadémie, ktorí sú podľa nášho presvedčenia zárukou správneho výberu. Túto možnosť však do budúcna nevylučujeme.

Minulý rok ste k jubilejnému 25. ročníku Ceny za umenie pripravili unikátnu publikáciu Tabloid obsahujúcu rozhovory s laureátmi, ktorí otvárajú dvere do umeleckého zákulisia a ich tvorby. Môžeme sa tešiť na jeho pokračovanie aj v tomto roku?

Áno, sme veľmi radi, že Tabloid vydáme aj tento rok. Podľa nás ide o unikátny priestor na priblíženie konkrétneho diela. Cez rozhovory s ocenenými umelcami umožňuje hlbší vhľad k ocenenému dielu. V tejto začatej tradícii budeme určite pokračovať.