Predvianočné úvery môžu byť zradné, je dobré sviatky plánovať

V rámci vianočného zhonu ľudia často reagujú emotívne a nakupujú aj to, čo neplánovali a nie raz siahnu po úvere. „Poviete si – veď je to „len“ povolené prečerpanie na mojom bežnom účte, na ktorom si na pár dní odbehnem do mínusu. Alebo namiesto bežnej karty v obchode vytiahnete kreditku – banka vám ju predsa ponúkla pre prípad, keby niečo. Lenže aj tieto rýchle riešenia sú úverovými produktmi, ktoré banky úročia až dvojcifernými úrokmi,“ hovorí riaditeľka pre úvery v spoločnosti FinGO.sk Eva Šablová.

Ešte zradnejší môže byť podľa Šablovej nebankový nákup na splátky, na ktorý ľudí obchodníci vedia namotivovať. „Takýchto lákavých a na vybavenie celkom jednoduchých bankových aj nebankových úverov je na trhu viacero. Ak im podľahnete, vaše Vianoce sa tak môžu niekoľkonásobne predražiť,“ uviedla Šablová. Aj podľa analytičky z Finančného kompasu Ivety Hudákovej finančné spoločnosti s blížiacimi sa sviatkami lákajú klientov na zdanlivo výhodné pôžičky.

Treba si stanoviť priority

Podľa Šablovej je potrebné si uvedomiť ostatné priority v rámci dlhodobého plánovania. Ak klient vie, že v budúcom roku chce riešiť hypotéku, každý úver môže znamenať problémy pri schvaľovaní hypotéky. „Týka sa to najmä klientov, ktorí majú príjmy a výdavky na doraz, čiže im každá splátka iného úveru, hoci aj vo výške 30 či 50 eur mesačne, môže znížiť šancu na hypotéku,“ povedala Šablová. Nikto by si nemal podľa nej brať úver, ktorý nebude vedieť splácať a ktorý výrazne obmedzí jeho ďalšie výdavky.

Ako pre agentúru SITA povedala PR manažérka 365.bank Linda Valko Gáliková, na výdavky spojené s Vianocami je dobré myslieť vopred. Ideálne je odkladať si na ne peniaze priebežne. V tomto predvianočnom období sú ľudia podľa Gálikovej vystavovaní rôznym úverovým ponukám, avšak k tomu, aby sa Vianoce zbytočne nepredražili, treba pristupovať zodpovedne. „Počas vianočných nákupov nám môžu pomôcť automatické sporenia, ktoré zaokrúhľujú naše platby kartou, rozdiel posielajú na sporiaci účet a úročia,“ dodala Gáliková.

Aj podľa odborníka na osobné financie z Partners Group SK Petra Gurecku sa dá na výdavky pripraviť. Najdôležitejšie je podľa neho stanoviť si rozpočet a hornú hranicu, ktorú minú. Ďalšou radou je plánovanie s finančnou rezervou po Vianociach. V neposlednom rade je tiež dobré podľa Gurecku plánovať už v súčasnosti budúcoročné Vianoce a odkladať si každý mesiac časť svojho príjmu.