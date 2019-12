Pri ceste do zahraničia je vhodné zvoliť krátkodobé havarijné poistenie

Pri ceste do zahraničia je dobré ešte pred odchodom zabezpečiť poistenie auta. Ako informovala Iveta Hudáková z Finančného kompasu, zo zákona je nevyhnutné mať povinné zmluvné poistenie, nie je však na škodu, ak má klient silnejšiu ochranu vozidla prostredníctvom havarijného poistenia. „Práve pre prípady škody spôsobenej na vozidle alebo batožine sa odporúča získať komplexnejšiu poistnú ochranu v podobe havarijného poistenia s komplexnými asistenčnými službami pre prípad havárie, odcudzenia, poruchy či poškodenia vozidla,“ radí Hudáková. Ak má klient záujem o krátkodobé poistenie auta do zahraničia, môže si ho podľa Hudákovej dojednať k cestovnému poisteniu. Ide najmä o technickú asistenciu k autu.

Bez povinného zmluvného poistenia nemôže šofér jazdiť ani na Slovensku a ani v zahraničí. Preto je dobré si pred odchodom do zahraničia skontrolovať jeho platnosť. Na Slovensku totiž hrozí maximálna pokuta v správnom konaní 3 300 eur. V zahraničí môže šoféra tento priestupok vyjsť niekoľkonásobne drahšie. Dôležitá je nie len platnosť, ale aj územná pôsobnosť zákonného poistenia. Tú si môže klient skontrolovať na zelenej karte, ktorá je zároveň dokladom o platnosti poistenia. „Ak v danej krajine vaše poistenie nemá pôsobnosť, je to rovnaké, ako keby by ste ho nemali. V takomto prípade riskujete, že všetky spôsobené škody budú vymáhané od vás,“ hovorí Hudáková.

Zvolte alternatívu

Ak klient zistí, že krajina do ktorej sa chystá vycestovať, sa nenachádza na zelenej karte, nie je potrebné meniť povinné zmluvné poistenie. Musí však zvoliť inú alternatívu. „Jedinou možnosťou je zakúpenie povinného zmluvného poistenia, alebo obdobného poistenia, ktoré je platné v danej krajine, na hraniciach štátu,“ povedala Hudáková. Pri vycestovaní mimo Slovenska Hudáková odporúča uzatvoriť si aj havarijné poistenie. Poistenie kryje škody, ktoré si vodič spôsobí sám, alebo ich majú na svedomí zvieratá či vandali. Aj pri havarijnom poistení je dobré skontrolovať si pred cestou územnú platnosť danej poistnej zmluvy. Niektoré krajiny totiž môžu byť vo výlukách.

Hraničné poistenie je špeciálny druh povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ktoré môže dojednať výhradne Slovenská kancelária poisťovateľov. Povinnosť uzatvoriť poistenie majú cudzozemské motorové vozidlá pôsobiace na území Slovenska, alebo na území iného členského štátu Európskeho spoločenstva, prípadne aj na území štátu Európskej dohody o voľnom obchode, ktorý podpísal dohodu o Európskom hospodárskom priestore.