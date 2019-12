Pri majetkovom poistení sa poisťovne najčastejšie stretávajú s podpoistením

Nastavenie nízkej poistnej sumy, teda podpoistenie, je najčastejšou chybou, s ktorou sa poisťovne stretávajú pri majetkovom poistení. „Pre klienta to znamená, že pri poškodení majetku nedostane za vzniknutú škodu dostatok prostriedkov, aby si mohol svoj majetok obnoviť do pôvodného stavu,“ upozorňuje hovorkyňa Allianzu Lucia Muthová. Ako doplnila riaditeľka oddelenia komunikácie Uniqa poisťovne Silvia Vlasková, je potrebné si uvedomiť, že ak mala nehnuteľnosť pred tridsiatimi rokmi hodnotu 15 tisíc eur, v súčasnosti to môže byť 150 tisíc eur.

Zmluvy sú staré

Najstaršia majetková poistka, ktorú poisťovňa Allianz spravuje, má 68 rokov. „Mnohé poistné zmluvy uzatvorené pred desiatkami rokov boli uzatvorené na takzvanú časovú cenu. Pri vzniku poistnej udalosti je tak klientovi vyplatená hodnota škody po zohľadnení veku nehnuteľnosti a jej opotrebenia. Iné poistky nekryjú v súčasnosti potrebné riziká ako skrat, prepätie či spodná voda, ktoré sa v tom čase ešte nepoisťovali,“ pokračoval vedúci oddelenia manažmentu neživotných produktov v poisťovni Allianz Michal Bohunský.

Hodnota nehnuteľnosti sa môže zvýšiť aj po rekonštrukcii alebo po zmene cien v stavebníctve. Po istom čase je podľa hovorkyne Poštovej banky Lýdie Žáčkovej potrebné prehodnotiť výšku poistnej sumy, aby nedošlo k podpoisteniu. „V prípade rozsiahlej rekonštrukcie nehnuteľnosti odporúčame upraviť poistnú sumu okamžite. Pre prípad zmeny cien v stavebníctve, sa treba na poistnú sumu pozrieť aspoň raz za päť rokov,“ uviedla pre agentúru SITA Žáčková.

Klienti šetria

Klienti občas chcú podľa Žáčkovej ušetriť na výške poistného a preto nastavia poistnú sumu nehnuteľnosti nižšie ako je jej skutočná hodnota. Rovnako, keď si berú úver v banke na nižšiu sumu akou je hodnota nehnuteľnosti, ktorú zakladajú, niekedy poisťujú nehnuteľnosť iba na sumu výšky úveru. Týmto krokom však dochádza k podpoisteniu nehnuteľnosti a v prípade poistnej udalosti poistné plnenie nepokryje skutočnú výšku škody.

Rovnaká politika platí aj pri poistení hnuteľných vecí domácnosti. Klient by si mal podľa Žáčkovej sledovať, či sa nezvýšila hodnota vecí a zariadenia domácnosti v prípade ich výmeny. Ako pri zmene životnej situácie je potrebné aktualizovať svoju životnú poistku, podobne sa treba starať aj o majetkové poistenie. „Pravidelne posudzujeme najmä staršie poistné zmluvy a klientov, ktorí majú neadekvátnu výšku poistnej sumy, informujeme o potrebe jej aktualizácie,“ dodáva Bohunský.