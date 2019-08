Pri používaní platobných kariet na dovolenke hrozia viaceré riziká

Počas dovolenkovej sezóny chodí množstvo Slovákov do zahraničia a sú prípady, kedy na dovolenke dochádza k zneužitiu platobnej karty. Ľudia by si mali podľa IT experta zo spoločnosti Aliter Technologies Tomáša Barteka dávať pozor najmä na to, aby kartu nedávali z rúk. „Platí to najmä v reštauráciách, kde sa často deje kopírovanie obsahu karty a spolu so zadaním PIN pri platení majú útočníci voľnú cestu k míňaniu vašich peňazí,“ uviedol pre agentúru SITA finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Najmä kreditné karty obsahujú podľa Barteka všetky potrebné informácie pre vykonanie platby. „Pre zníženie rizika zneužitia karty sa odporúča odstrániť zo zadnej strany karty tzv. CVV (Card Verification Value), resp. CSC (Card Security Code) kód. Predtým si tento kód nezabudnite uchovať na bezpečnom mieste, ideálne v zabezpečenom úložisku hesiel, napríklad vo vašom telefóne. Bez znalosti tohto troj alebo štvormiestneho kódu, nebude páchateľ vedieť vykonať platbu,“ radí Bartek.

Očný kontakt je dôležitý

Stáva sa, a to nielen na dovolenkách v zahraničí, že odovzdáme platobnú kartu čašníkovi alebo predajcovi, aby zrealizoval platbu a my nemáme žiaden očný kontakt a nevieme, kde sa naša karta práve nachádza. Stačí si ju len odfotiť telefónom, keďže všetky údaje potrebné k platbe sú na nej a môže dôjsť k jej zneužitiu. „Často sa tiež stáva, že používateľ má v peňaženke, resp. na spoločnom mieste s platobnou kartou aj informáciu o PIN kóde ku karte pre vykonanie platby. V takomto prípade je finančná strata takmer istá,“ vysvetľuje Tomáš Bartek.

Za nový trend dovolenkového platenia Slovenská sporiteľňa považuje mobilné platby. Tie sú v súčasnosti rozšírené po celom svete, keďže mobilom alebo hodinkami zaplatíte všade tam, kde majú bezkontaktný platobný terminál. „Práve na dovolenke ľudia oceňujú, že nemusia nosiť so sebou celú kabelku či peňaženku, ale stačí im aj mobil,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Okrem rýchlosti a jednoduchosti je veľmi dôležitým atribútom tejto služby podľa VÚB banky bezpečnosť platieb. Pri platbe sa s nikým nezdieľa číslo platobnej karty. Výhodou je aj to, že keďže v mobile sa nenachádzajú údaje o karte, v prípade straty telefónu nie je potrebné blokovať fyzickú platobnú kartu. Za pomerne bezpečné považuje mobilné platby aj Bartek.