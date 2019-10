Pri výbere sporenia pre deti je dobré poznať produkty a ich podmienky

V súčasnosti je bežné, že okrem toho, že si sporíme sami pre seba, sporíme aj pre svoje dieťa. Ak sa rodičia rozhodnú svojim deťom sporiť, je dobré vedieť, aké produkty sú na to vhodné a na čo si dávať pozor. „Ak hovoríme o sporení, prvým krokom by malo byť stanovenie cieľov. Na čo budú peniaze použité, či na vzdelanie, byt, alebo im vytvárate rezervu na život po štúdiách. Ciele vám ukážu, aj vzhľadom na vek detí, na ako dlho môžem peniaze zaviazať a aké produkty sú na to najvhodnejšie,“ radí Iveta Hudáková z portálu Finančný kompas.

Aj deti by sa mali učiť sporiť

Ideálne je, keď sa naučia sporiť už deti. Ak si osvoja tento návyk v rannom veku, v dospelosti ho budú považovať za úplne prirodzený. Naučiť deti neminúť ihneď všetky peniaze, ktoré dostanú, môže byť náročné. „Dieťa sa prirodzene učí pozorovaním, sleduje a vníma dianie okolo seba, následne ho napodobňuje. Najbližším vzorom pre dieťa sú jeho rodičia, preto aj v otázke sporenia je veľmi dôležitý práve ich prístup k financiám,“ hovorí psychologička Jana Slovíková z Linky detskej istoty.

Jedna vec je naučiť dieťa šetriť, druhá rovnako dôležitá je myslieť na jeho budúcnosť už odmalička. Čím je dieťa staršie, tým vyššie sú výdavky s ním spojené. Najviac zvyčajne stojí štúdium. „Dôležité je pripraviť sa na tie najväčšie výdavky dieťaťa, ako štúdium alebo peniaze na štart do života. Ideálne je dieťaťu odkladať peniaze hneď od jeho narodenia na mesačnej báze,“ hovorí partner spoločnosti Tower Finance Ondrej Broska. Podľa Hudákovej sa netreba spoliehať na to, že na sporenie je ešte dostatok času.

Formy sporení je viacero

Jednou z foriem sporenia pre deti sú detské sporiace účty, ktorých výhodou je, že väčšinou za zriadenie a vedenie nič neplatíte, avšak zhodnotenie v podobe úroku je nepatrné. Vkladné knižky sú skôr konzervatívnym spôsobom sporenia s bezplatným založením a vedením a tiež s nízkou úrokovou sadzbou. K sporiacim produktom patrí aj stavebné sporenie pre deti. Bezpečný spôsob zhodnotenia peňazí je podľa Hudákovej prostredníctvom programov pravidelného investovania do podielových fondov.

Treba sa zamyslieť nad tým, či deťom rodič plánuje vytvárať finančnú rezervu alebo chce, aby sa nasporené peniaze aj zhodnocovali. Pri výbere sporiaceho produktu je treba myslieť aj na likviditu, teda obdobie, po ktorom bude klient môcť finančné prostriedky vybrať. Preto by mal klient dôsledne zvážiť a vybrať si produkt, kde bude môcť meniť výšku vkladov podľa finančnej situácie.