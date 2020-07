Pri výpadku príjmu si môžu úveroví klienti znížiť mesačné výdavky aj refinancovaním

Čas od času by si úveroví klienti mali skontrolovať podmienky svojho úveru a mali by sa zamyslieť nad refinancovaním. Len počas minulého roka totiž klesli priemerné úrokové sadzby na hypotékach takmer o polovicu.

A ako skonštatovala riaditeľka pre úvery vo FinGO.sk Eva Šablová, niektorí klienti splácajú hypotéky s dvojnásobnými úrokovými sadzbami oproti aktuálnym úrokom, ktoré v súčasnosti poskytujú banky na nových úveroch. „Refinancovanie je teda pre mnohých cesta ako ušetriť a na rozdiel od odkladu splátok nejde len o krátkodobé riešenie,“ hovorí Šablová.

Pomôže aj poistenie

Ako vyplynulo z prieskumu Poštovej banky, dvaja z piatich ľudí, ktorí majú hypotekárny alebo spotrebný úver, si myslia, že ich schopnosť splácať tieto záväzky sa nasledujúce tri mesiace trochu alebo oveľa zhorší. Odklad splátok je pritom iba jedna z možností, ako preklenúť náročnú finančnú situáciu. Pomôcť môže okrem odkladu a refinancovania aj poistenie úveru.

Ak majú klienti úver poistený a splnia podmienky plnenia, môže im to pomôcť oveľa viac ako samotný odklad. „Napríklad poistenie pracovnej neschopnosti v Poštovej poisťovni kryje výpadok príjmu pre dlhodobú PN aj z dôvodu koronavírusu,“ povedala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková.

Od 9. apríla 2020 majú klienti možnosť požiadať svoju banku o odklad splátok až na deväť mesiacov. „Odklad sa premietne v úverovom registri, ale nebude mať negatívny dopad na posudzovanie klienta v budúcnosti,“ uviedla analytička spoločnosti Fincentrum Zuzana Šimonová. Refinancovanie je výhodné pre tých, ktorí majú niekoľko úverov a potrebujú ich spojiť do jedného. Môžu si tak nielen znížiť splátku, ale aj sprehľadniť finančné výdavky.

Zisťovanie príjmu

Pri refinancovaní hypotéky nová banka väčšinou nezisťuje výšku príjmu klienta, len sa zaujíma o jeho existenciu. V čase pandémie však podľa Šablovej niektoré banky zjednodušené overovanie príjmu dočasne obmedzili z dôvodu zvýšeného rizika niektorých žiadateľov o úver. Ide najmä o ľudí, ktorí dočasne prišli o prácu alebo časť svojho príjmu.

Ak by sa klientovi predsa len zišli peniaze navyše, aj keď nevie zdokladovať svoj príjem, môže refinančný úver navýšiť. Maximálne o 5 %, resp. 2 000 eur, pričom platí nižšia z týchto hodnôt. Takáto suma navýšenia je povolená aj bez dokladovania výšky príjmu.

Podľa analytičky Finančného kompasu Ivety Hudákovej je najlepšie snažiť sa problémovým situáciám vždy predísť a aj tu má klient na výber z viacerých možností. Mal by mať vytvorenú rezervu vo výške šiestich mesačných splátok. Mal by mať poistenie životných rizík alebo úveru, poisťovňa v týchto prípadoch môže splatiť zostatok istiny úveru. Taktiež by si mal klient nastaviť výšku splátok podľa pravidla, že maximálna výška mesačných splátok všetkých úverov je 40 % z príjmu domácnosti.