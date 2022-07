Priemerný starobný dôchodok na Slovensku nad 700 eur. Kedy by mohol byť realitou?

Ak sa naplnia budúcoročné inflačné očakávania o vývoji dôchodcovskej inflácie, priemerný starobný dôchodok na Slovensku v roku 2025 prekročí hranicu 700 eur. Dôchodcovská inflácia by podľa týchto očakávaní mala v budúcom roku dosiahnuť 13,8 percenta a v roku 2024 by mala byť na úrovni 2,7 percenta.

Penzie od roku 2023 stúpnu o 11,8 percenta

Na sociálnej sieti to uviedol Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR. „Pre štát by to znamenalo dodatočné výdavky na valorizáciu v roku 2024 vo výške 1,3 miliardy eur a v roku 2025 ďalších 0,3 miliardy eur v porovnaní s tým, ak by sa penzie vôbec nevalorizovali,“ tvrdí inštitút.

Dôchodky sa pritom budú na Slovensku od začiatku budúceho roka zvyšovať najviac za posledných 20 rokov. Penzie od 1. januára budúceho roka stúpnu o 11,8 percenta, čo zodpovedá Štatistickým úradom SR potvrdenému medziročnému rastu cien domácností dôchodcov za prvý polrok tohto roka.

V priemere dôchodcovia dostávajú 516 eur

Priemerný starobný dôchodok, ktorý v súčasnosti dosahuje 516 eur, tak v budúcom roku vzrastie o viac ako 60 eur „Automatická valorizácia všetkých penzií ukrojí z rozpočtu na rok 2023 takmer jednu miliardu eur,“ upozorňuje IFP.

V porovnaní s júnovou prognózou IFP, ktorá predpokladala budúcoročnú valorizáciu penzií na úrovni 11 percent, ide o dodatočný nárast výdavkov približne o 70 mil. eur.

Od začiatku tohto roka sa dôchodky zvýšili o 1,3 percenta. Išlo o medziročný nárast cien za domácnosti dôchodcov za prvý polrok minulého roka.