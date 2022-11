Priemyselný park Štúrovo chce do novej fotovoltickej elektrárne investovať 25 miliónov eur

Priemyselný park Štúrovo, a.s. plánuje investovať približne 25 mil. eur do zriadenia fotovoltickej elektrárne. Tá by mala pri výrobe elektriny nahradiť existujúcu zastaralú uhlíkovú technológiu. Ako ďalej vyplýva zo zámeru predloženého na posudzovanie vplyvov na životné prostredie, elektráreň s technológiou by mala mať celkovú výmeru takmer 400 tis. metrov štvorcových. S výstavbou by sa mohlo začať v polovici budúceho roka.

„Účelom navrhovanej činnosti je nahradenie energetického zariadenia na výrobu elektrickej energie založenej na spaľovaní uhlíkových palív za technológiu bez spaľovania uhlíka, vybudovaním a pripojením novej fotovoltickej elektrárne s výkonom 29,98884 MWp. Existujúce zdroje budú odpojené, vyradené z prevádzky a nahradené novou technológiou s rovnakým výkonom,“ uvádza sa v materiáli.

Nová stavba by mala byť umiestená v areáli priemyselného parku, ktorý historicky slúžil na výrobu celulózy a papiera. Priemyselný park Štúrovo je právnym nástupcom Smurfit Kappa Štúrovo, ktorá v roku 2010 v Štúrove ukončila papierenskú výrobu. Pôvodnú výrobu už nie je možné obnoviť, niektoré existujúce objekty a tiež obslužné zariadenia je ale podľa zámeru možné čiastočne po prestavbe využiť na nový účel.

Areál je prevádzkovaný spoločnosťou Priemyselný park Štúrovo, sídlia v nom viaceré firmy ako Monarflex, ktorá sa zaoberá spracovaním tovarov z plastov, BIS Slovensko venujúca sa strojnej údržbe a montáži, výrobca betonárskych výstužných oceľových sietí HVM, Smurfit Kappa Obaly Štúrovo, ale aj výrobca autosúčiastok SKC foundry.