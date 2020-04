Prírastok počtu nových sporiteľov do tretieho piliera sa vlani spomalil

Prírastok počtu nových sporiteľov do systému doplnkového dôchodkového sporenia sa vlani spomalil. Do tretieho penzijného piliera pribudlo 30-tisíc nových sporiteľov s tzv. nenulovou zmluvou, čo boli len dve tretiny zo zvýšenia počtu sporiteľov z roku 2018. Uvádza sa to v analýze slovenského finančného sektora za rok 2019, ktorú vypracovala Národná banka Slovenska (NBS).

„Na rozdiel od predošlých piatich rokov neustále stúpajúcej intenzity prílevu nových účastníkov sa však tentokrát dynamika rastu spomalila,“ konštatuje centrálna banka. Dlhodobo sa nemení postupné približovanie počtu účastníkov v rastovo zameraných doplnkových dôchodkových fondoch k fondom s vyváženou stratégiou. Ku koncu minulého roka bolo do systému doplnkového penzijného sporenia zapojených 834-tisíc ľudí.

Fondom sa vlani darilo

Väčšine príspevkových doplnkových dôchodkových fondov sa počas minulého roka darilo. Výsledkom je podľa NBS rekordná výkonnosť v tejto skupine fondov. Príspevkové fondy vykázali ku koncu vlaňajška vážené priemerné nominálne zhodnotenie vo výške 8,6 %. Vo výplatných doplnkových dôchodkových fondoch, kde absentuje akciová zložka, bola priemerná výnosnosť 1,6 %. Na nominálnej báze skončili v pluse všetky doplnkové dôchodkové fondy.

Absolútny prírastok čistej hodnoty majetku za vlaňajšok v objeme 364-tisíc eur je podľa NBS maximálnym historickým zápisom za jeden rok. Ku koncu minulého roka tak doplnkové dôchodkové spoločnosti spravovali 2,37 miliardy eur. Rozdielovým pozitívnym faktorom v dynamike čistej hodnoty majetku oproti minulosti bola výkonnosť dôchodkových fondov. „Podobne ako v starobnom dôchodkovom sporení, aj v treťom pilieri dôchodkového sporenia malo zhodnotenie investícií rovnaký podiel na celkovom prírastku aktív ako ostatné finančné toky,“ uviedla centrálna banka. Asi polovica dosiahnutého výnosu z aktív však podľa NBS iba vynulovala straty, ktoré nastali pri turbulenciách na finančných trhoch v závere roka 2018.