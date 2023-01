Prognózy menového fondu sa zmiernili, Európa sa ukázala ako "odolnejšia" a Čína s Indiou stoja za globálnym rastom

Výhľad globálnej ekonomiky sa mierne zlepšuje v čase, keď Čína uvoľňuje svoju nulovú toleranciu COVID-19 a svet ukazuje prekvapujúcu odolnosť voči vysokej inflácii, zvýšeným úrokovým sadzbám a pokračujúcej ruskej vojne na Ukrajine.

Zmiernenie inflácie

Taký je pohľad Medzinárodného menového fondu (MMF), ktorý očakáva, že svetová ekonomika sa v tomto roku zväčší o 2,9 %. Táto predpoveď predstavuje zlepšenie oproti októbrovej prognóze, v rámci ktorej MMF očakával v roku 2023 rast o 2,7 %.

MMF predpokladá, že sa v tomto roku, v dôsledku agresívneho zvyšovania úrokových sadzieb zo strany amerického Federálneho rezervného systému (Fed) a ďalších centrálnych bánk, zmierni inflácia. Očakáva sa totiž, že toto zvyšovanie spomalí dopyt spotrebiteľov, ktorý podporoval rast cien. Celosvetovo MMF očakáva, že spotrebiteľská inflácia klesne z vlaňajších 8,8 % na 6,6 % v roku 2023 a 4,3 % v roku 2024.

Veľkým faktorom pre zlepšenie prognózy globálneho rastu je spomenuté vlaňajšie rozhodnutie Číny uvoľniť protipandemické opatrenia. „Nedávne opätovné otvorenie Číny vydláždilo cestu k rýchlejšiemu zotaveniu, ako sa očakávalo,“ konštatuje MMF.

Čínska ekonomika

Menový fond teraz očakáva, že čínska ekonomika, ktorá je druhá najväčšia na svete za Spojenými štátmi, sa v tomto roku zväčší o 5,2 %, čo predstavuje zlepšenie oproti októbrovej prognóze 4,4 %. Čína spolu s Indiou by mali v tomto roku podľa MMF zodpovedať asi za polovicu globálneho rastu, zatiaľ čo Spojené štáty a Európa prispejú asi 10 percentami.

Americká ekonomika by mala podľa najnovšej prognózy v roku 2023 narásť o 1,4 % a ekonomika 19 krajín eurozóny o 0,7 %.

Európa, ktorá trpí nedostatkom energií a vyššími cenami v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu sa podľa menového fondu ukázala byť „odolnejšia, ako sa očakávalo“, pričom profitovala z teplejšej zimy, ktorá znížila dopyt po zemnom plyne.

Výnimkou je Spojené kráľovstvo

Ruská ekonomika, zasiahnutá západnými sankciami pre jej vojnovú agresiu na Ukrajine, sa tiež ukázala ako silnejšia – podľa MMF by malo Rusko v tomto roku zaznamenať rast o 0,3 %. To by predstavovalo zlepšenie oproti vlaňajšiemu zmenšeniu o 2,2 % a tiež predpovedanému poklesu o 2,3 % v roku 2023, ktorý MMF uvádzal v októbri.

Výnimku v prevažne pozitívnom výhľade MMF na tento rok predstavuje Spojené kráľovstvo, ktorého ekonomika by sa mala v roku 2023 zmenšiť o 0,6 %, pričom v októbri jej predpovedali rast o 0,3 %.

Svet čelí vážnym hrozbám

MMF pritom poznamenal, že svetová ekonomika stále čelí vážnym hrozbám, medzi ktoré patrí možnosť eskalácie ruskej vojny na Ukrajine, veľký nárast prípadov COVID-19 v Číne a tiež to, že vysoké úrokové sadzby vyvolajú finančnú krízu v zadlžených krajinách.

Svetová banka pred troma týždňami zverejnila pochmúrnejší výhľad na tento rok, keď znížila svoj predchádzajúci odhad medzinárodného rastu o takmer polovicu, na 1,7 % a varovala, že globálna ekonomika sa dostane „nebezpečne blízko“ recesie.