Prognózy štátu sa nenaplnili, z miliardových výpadkov na daňových príjmoch sú len milióny

Najnovšia daňová prognóza prináša podľa Ministerstva financií SR dobré správy. Na začiatku pandémie boli odhady o výpadku príjmov za rok 2020 na úrovni približne dve miliardy eur, ktoré vychádzali z predpokladov o vývoji daní počas krízy 2009. Štát však nakoniec na daniach o takú sumu neprišiel. Najnovšia daňová prognóza totiž hovorí o minimálnom výpadku na daňových príjmoch vo výške len 42 miliónov eur.

Daňové príjmy by pritom podľa rezortu financií mali rásť aj za rok 2021, a to o päť percent, aj napriek spomaleniu ekonomiky vplyvom tretej vlny pandémie. „Nasledujúce roky by mali dokonca daňové príjmy vzrásť až o sedem percent, najmä vďaka dočerpaniu fondov EÚ z končiaceho programového obdobia a vďaka Plánu obnovy a odolnosti SR,“ tvrdí ministerstvo.

Prepadla sa najmä korporátna daň

Najväčší pokles v daňovo odvodových príjmoch nastal v najviac zasiahnutých odvetviach pandémiou, ako sú gastro, hotelierstvo a oblasť umenia. Prepad sa týkal hlavne korporátnej dane.

„Dlhodobý pohľad na čísla však ukazuje, že tieto sektory sa na zaplatenej korporátnej dani nepodieľali výrazným podielom ani pred príchodom pandémie,“ uviedol rezort financií. Najväčší prepad dane zaznamenali malé firmy s tržbami do 100-tisíc eur. Tie klesli až o 25 percent, no tvoria len malý podiel na celkovej dani.

Pozitívny je vývoj DPH

Druhou významnou aktualizáciou je pozitívny vývoj dane z pridanej hodnoty (DPH). „Silná DPH v druhom kvartáli 2021 sa podpísala pod sedempercentný medziročný rast výnosu a návrat k predkrízovým hodnotám. Silnejší rast DPH reflektuje rast efektívnej daňovej sadzby nad rámec výnosu, ktorý bol predpokladaný na základe makroekonomických veličín,“ skonštatoval rezort.

Vývoj na trhu práce v druhom kvartáli tohto roka nepriniesol výraznejšie prekvapenia. Výnos dane z príjmov fyzických osôb, sociálnych a zdravotných odvodov sa podľa ministerstva financií vyvíjal v súlade s júnovou prognózu.

S nástupom tretej vlny sa však očakáva spomalenie na konci tohto roka, čo sa premieta do nižšieho očakávaného výnosu. Naopak, silnejšie zotavovanie trhu práce v ďalších rokoch zvyšuje očakávané príjmy.