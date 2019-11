Prvá bankomatová karta bola na Slovensku vydaná ešte v roku 1988

Prvú bankomatovú kartu vydala Slovenská štátna sporiteľňa v roku 1988 a prvý bankomat spojazdnila v Bratislave v roku 1989. Bol v interiéri pobočky v Bratislave a mohli ho využívať len jej klienti. „Bol to offline bankomat, majitelia vtedy mohli vyberať platobnou kartou zo sporožírového účtu. V prevádzke bol až do roku 2002,“ opisuje technologický rozbeh bankovníctva po Nežnej revolúcii hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Ako ďalej pre agentúru SITA povedala hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková, bankovníctvo kariet po revolúcii prešlo rýchlym vývojom cez debetné karty, neskôr kreditné karty a v roku 2003 to bola aj kreditná karta v eurách. „Odvtedy sa menili technológie kariet, smerujúce k zvýšeniu ochrany spotrebiteľa a tiež k maximalizácii užívateľského zážitku,“ skonštatovala Žáčková.

Technologický líder

Prvou veľkou zmenou bolo podľa nej zjednotenie medzinárodného štandardu pre čipové karty (EMV) z roku 1996, na ktorý slovenské banky prešli skôr ako veľké svetové nadnárodné bankové domy. „Túžba po inováciách v tejto oblasti znamenala v nasledovných rokoch viacero európskych prvenstiev v nasadzovaní technológií pre bankových klientov a dnes môžeme povedať, že Slovensko je srdcom Európy v modernom bankovníctve,“ povedala Žáčková. Pomer bezhotovostných platieb dosahuje až 40 %, čo je v porovnaní s celoeurópskym priemerom skoro dvojnásobok.

Prvá služba elektronického bankovníctva, homebanking, na Slovensko prišla v roku 1994. Potrebná bola inštalácia softvéru banky do počítača a údaje sa vymieňali na disketách. V roku 1998 prišla prvá verzia online internetbankingu. Paralelne začal podľa Cesnakovej fungovať aj tzv. telefónbanking, SMS výpisy a e-mailové výpisy. Niektoré banky mali verziu wap bankingu. „V roku 1998 predstavujeme aj prvý autorizačný predmet – elektronický osobný kľúč a tiež tzv. obálkové heslo,“ uviedla Cesnaková.

Pri platení je dôležitá bezpečnosť

V roku 2000 sa podľa Cesnakovej zaviedlo platenie v e-shopoch ako aj zjednodušený bezpečnostný predmet GRID karta, ktorý sa zrušil tento rok k 15. septembru, a to v súvislosti so smernicou PSD2. V roku 2001 začal fungovať cez SIM Toolkit prvý bankový prístup cez mobil, tzv. mobilbanking. V 2002 prichádzajú SMS notifikácie a e-mail kuriér. Na prelome tisícročí už fungovala aj samoobslužná zóna v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach. Postupne však boli zrušené, pretože ľudia do „vkladomatov“ dávali rôzne papiere.

Ako pre agentúru SITA povedal hovorca VÚB banky Dominik Miša, banky sa začali viac zaujímať a zameriavať na online bankovníctvo až po roku 2010. „Za posledných zhruba desať rokov je ten vývoj rýchly ako vo všetkých odvetviach tak aj v bankovníctve,“ skonštatoval Miša. Správanie klientov sa takisto vyvíja a mení a ich očakávania od banky aj v oblasti online bankovníctva sú čoraz vyššie. „Preto na to samozrejme reagujeme a neustále napredujeme,“ dodal Miša.