Rast cien bude podľa NBS pokračovať a silnieť, trh práce vyzerá byť zatiaľ odolný

Rast cien bude podľa Národnej banky Slovenska pokračovať a silnieť. Ako ďalej na utorkovej tlačovej konferencii informoval guvernér centrálnej banky Peter Kažimír, rast cien by mal vyvrcholiť v najbližších mesiacoch, a to niekde okolo úrovne siedmich percent.

Hlavným dôvodom sú podľa neho regulované ceny energií. Koncom budúceho roka by rast cien mal spomaľovať niekde k štyrom percentám. Priemerná inflácia by mala v budúcom roku dosiahnuť zhruba šesť percent, v tomto roku by mala dosiahnuť hodnotu blízko troch percent.

Ľudí zaujímajú úroky

V roku 2023 už centrálna banka odhaduje infláciu na úrovni 2,4 percent a v roku 2024 by mala podľa nich dosiahnuť 1,9 percent. Inflácia podľa Kažimíra zohráva dôležitú úlohu aj z pohľadu nastavenia menovej politiky.

Bežných ľudí totiž zaujíma, aké budú mať na svojich úveroch úroky. Niektoré centrálne banky už pristúpili k zvyšovaniu sadzieb a tento trend by mal pokračovať. Z pohľadu Slovenska však Európska centrálna banka podľa Kažimíra nechystá v blízkej budúcnosti zvýšenie sadzieb. „Je pravda, že inflácia je vyššia, no počas budúceho roka by mala klesnúť,“ skonštatoval Kažimír.

Silný ekonomický rast

Čo sa týka ekonomického rastu, ten by mal byť na Slovensku v najbližších rokoch silný. Tohtoročný rast centrálna banka odhaduje na úrovni 3,1 percent HDP, v ďalších dvoch rokoch by mal dosiahnuť takmer šesť percent. „To sú najvyššie čísla za posledných desať rokov,“ poznamenal Kažimír.

Súčasťou tohto rastu je podľa neho aj impulz z európskych prostriedkov, teda dočerpanie programov zo štrukturálnych fondov, ale aj z plánu obnovy. Tieto prostriedky by mohli kumulatívne dosiahnuť 10 percent HDP v najbližších troch rokoch. „Je otázka, či sa peniaze načas v plnej kvalite podarí minúť,“ dodal Kažimír.

Posledné dva roky ako na horskej dráhe

„Svetielko na konci tunela je ešte ďaleko. Musíme preskočiť minimálne ešte tri prekážky, aby sme sa na Slovensku dostali na ten trend, kde sme boli pred pandémiou,“ povedal viceguvernér centrálnej banky Ľudovít Ódor. Tými sú pandémia, rastúce ceny energií a nedostatky niektorých komponentov. Posledné dva roky boli podľa Ódora ako na horskej dráhe. Niektoré štvrťroky boli dobré, iné zlé.

„Teraz platí, že z ekonomického hľadiska je výhľad priaznivý, ale tieto tri prekážky musíme zvládnuť, aby sme sa mohli dostať naspäť, kde sme čakali, že budeme pred dvoma rokmi,“ uviedol Ódor. Na predpandemickú trajektóriu by sme sa mohli podľa neho dostať niekedy na prelome rokov 2022 a 2023, resp. začiatkom roka 2023.

Otváranie ekonomiky prinieslo podľa Ódor obrat a opätovne vzrástla zamestnanosť. „Trh práce vyzerá byť zatiaľ odolný,“ dodal viceguvernér Národnej banky.