Razantný nárast detských prídavkov môže rozvrátiť verejné financie, kritizujú zamestnávatelia Matovičov plán

Priority pripravovanej daňovej a odvodovej reformy, ktorej náčrt predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), vyvolali odozvu aj medzi zástupcami zamestnávateľov, podnikateľov a zamestnancov.

Tí súhlasia s tým, aby bol daňový a odvodový systém jednoduchší a spravodlivejší, no odmietajú prípadné ďalšie finančné zaťažovanie a zhoršovanie podmienok na podnikanie a prácu. A to najmä v súčasnosti pod vplyvom následkov koronakrízy.

Zároveň žiadajú odbornú diskusiu o chystaných zásadných zmenách, ktoré môžu mať značné dopady na ekonomiku a obyvateľov, aj so zamestnávateľmi, podnikateľmi a odborármi.

Uľahčiť zamestnancom, nie priťažiť SZČO

Klub 500, združujúci vlastníkov spoločností s viac ako päťsto zamestnancami, zásadne nesúhlasí s návrhom razantného zvyšovania detských prídavkov, keďže to podľa neho nie je nástroj na riešenie nepriaznivého demografického vývoja.

„Naviac, takýto návrh, ktorý by v súčasnej pandemickej situácii zaťažil rozpočet sumou 2,5 miliardy eur, by bol z pohľadu Klubu 500 rozvratom verejných financií. Rovnako nepovažujeme za vhodné zvyšovať DPH, nakoľko by to malo priamy dopad na zvyšovanie cien, rast inflácie a tlak na dodatočný rast miezd,“ zareagoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Je najvyšší čas zjednodušiť zákon o dani z príjmov, lebo podľa podnikateľov ten súčasný je neprehľadný, mení sa priemerne päťkrát za rok, čo je neúnosné. Súhlasia aj s princípom férových daní a so snahou zaviesť porovnateľné daňovo-odvodové zaťaženie pre rôzne typy pracovno-právnych a zmluvných vzťahov, zamestnanec vs. SZČO, za porovnateľnú prácu.

„Toto sa však musí udiať cestou znižovania daňovo-odvodového zaťaženia zamestnanca, nakoľko zamestnanec má v súčasnosti zaťaženie najvyššie, a nie cestou zvyšovania zaťaženia pre SZČO,“ upozornil Gregor. Pripomenul, že Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením v Európskej únii.