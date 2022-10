Realitný crowdfunding na Slovensku rastie a prináša zisky investorom

Investovanie do realít stále patrí medzi vyhľadávané formy zhodnocovania investícií, pričom za týmto trendom stojí najmä pomerne vysoká stabilita realitného trhu. Aj tento segment zažíva z času na čas krátkodobé turbulencie, z dlhodobého hľadiska však stabilne vykazuje dobré finančné zhodnotenie. Prístup prvej realitnej crowdfundingovej platformy Invest in Slovakia prináša popri zisku ešte ďalšiu pridanú hodnotu, a to príležitosť podieľať sa na udržateľnom rozvoji a podporovať tzv. zelený development. Trend ekologickej udržateľnosti je zároveň veľkou investíciou do budúcnosti, ktorej dôležitosť si uvedomujú nielen banky zvýhodňujúce zelené úvery na bývanie, ale aj celá Európska únia. Invest in Slovakia patrí medzi priekopníkov hromadného investovania na slovenskom trhu a veľmi rýchlo rastie a rozvíja sa.

„Zisk a udržateľnosť sú hlavné ingrediencie nášho úspechu“

Čoraz viac ľudí v súčasnosti hľadá alternatívne formy investovania, ktoré by im v rámci diverzifikácie investičného portfólia prinášali možnosť zhodnocovať voľné prostriedky pri nižšom riziku a v relatívne krátkom čase. Realitný crowdfunding je v tomto ohľade ideálnou voľbou a jeho popularita aj preto neustále rastie. Tento trend si všímajú aj regulátory, ktorí už akceptovali crowdfunding ako regulárny investičný nástroj (popri dlhopisoch, akciách, ETF apod.) a pripravujú legislatívne podmienky pre jeho licencované fungovanie. Crowdfundingová platforma Invest in Slovakia vznikla v roku 2019 s ambicióznym plánom prinášať ľuďom investičné projekty s pridanou hodnotou udržateľnosti a od tej doby sa jej darí neustále zvyšovať počet investorov, projektov aj objem investovaných peňazí.

„Každý z našich investičných projektov prechádza veľmi prísnou due diligence analýzou, aby sme minimalizovali investičné riziko a uistili sa, že nám prinesie zisk a zároveň patrí do kategórie udržateľnosti a pozitívneho vplyvu na životné prostredie.“

V dnešnom rozhovore sme sa rozprávali s Ondrejom Cirbusom, zakladateľom investičnej platformy Invest in Slovakia, ktorý nám predstavil nové plány spoločnosti, jej budúce smerovanie, nastavené ciele a vízie.

Invest in Slovakia bola založená v roku 2019 a odvtedy ste prešli veľký kus cesty, počas ktorej ste sa stali dôveryhodným partnerom pre mnohých investorov. Na viacerých miestach po celom Slovensku ste pritom pomáhali investovať do realizácie množstva skvelých realitných projektov založených na vyššie uvedených princípoch a hodnotách, čo prinieslo aj solídne zisky pre vašich investorov. Priblížime si teraz viac tieto roky v číslach a spomenieme aj niektoré realizované projekty.

Na začiatku sme si trh skôr testovali, pretože hromadné investovanie na Slovensku dodnes nie je tak rozvinuté, ako v okolitých krajinách, ale investori si na crowdfunding rýchlo zvykajú. Preto sme postupne rozširovali ponuku investičných príležitosti do realitných projektov, ktoré zastrešuje naša sesterská spoločnosť. Všetky projekty prechádzajú prísnou due diligence analýzou. Akonáhle si naši klienti vyskúšali, že ide o investičný produkt s prijateľným rizikom, ktorý im prináša zaujímavé ročné zhodnotenie v priemere okolo 12,5 %, tak začali postupne navyšovať objem investovaných peňažných prostriedkov. Ku dnešnému dňu sme im vyplatili okolo 500.000 EUR na výnosoch. Počas samotnej doby existencie platformy Invest in Slovakia nám investori v našom Invest Clube zverili čiastku prevyšujúcu 7.000.000 EUR, čo je úctyhodné číslo v porovnaní s inými podobne zameranými firmami, ktoré operujú v segmente kolektívneho investovania. Takže by sa dalo konštatovať, že trakciu máme skutočne slušnú. V súčasnosti máme cca 6.000 členov investičného klubu a ich počet s každým týždňom rastie.

Foto: Invest in Slovakia

Jedným zo zaujímavých investičných projektov z nedávnej doby bola Rezidencia Martina Kukučína vo Zvolene. Developer si tu zvolil namiesto demolácie a novej výstavby rekonštrukciu, na čo pozitívne zareagovali aj investori, ktorí do projektu vložili 700.000 EUR s ročným zhodnotením od 10,9 % do 12,07 %. Investičný projekt Ružová v Prešove sa zase zhodnocoval veľmi atraktívnym úrokom 13,28 %. K prevažnej väčšine projektov zapracovávame prípadovú štúdiu, ktorú zverejňujeme na našom blogu.

Po výraznom úspechu crowdfundingu v realitách na Slovensku má spoločnosť aj ďalšie ambiciózne plány, ktoré smerujú za hranice našej krajiny. Plánujete rozšírenie na globálnom trhu investícií pre nehnuteľnosti a zaujímate sa aj o iné biznis príležitostí, ktoré sú spojené s udržateľným rozvojom prostredia, v ktorom žijeme. Čo všetko zahŕňajú tieto ciele a vízie a kam podľa vás posunú vašu spoločnosť v budúcnosti?

S rastom biznisu rastie aj chuť expandovať nielen do iných krajín, ale aj do ďalších produktových kategórií. Stále vnímame obrovský potenciál Slovenska, ktorý sme zatiaľ ani zďaleka nevyčerpali, ale láka nás aj príležitosť replikovať fungujúci obchodný model v zahraničí. Popri tom, že sa chceme zamerať na viac developerských projektov všade po Európe, si mapujeme aj možnosti ponúknuť našim investorom kolektívne investovanie do firiem pomocou equity investmentu. Táto myšlienka je založená na predpoklade, že chceme podporovať nielen udržateľný development, ale aj všetko ostatné, čo s ním viac menej súvisí, tzn. fotovoltaiku a energetiku všeobecne, obnoviteľné zdroje, chytré technológie pre zelenú udržateľnosť atď. Všímame si dlhodobý trend, ktorý podporuje nielen EÚ, ale napríklad aj niektoré banky – tie poskytujú zvýhodnené zelené hypotéky na financovanie ekologických stavieb.

Chceli by sme sa pritom pochopiteľne posunúť na medzinárodnú úroveň, minimálne tú európsku, a stať sa obľúbenou platformou pre hromadné investovanie všetkých investorov z Európskej únie do krajín EÚ. Vyššej atraktivite našej platformy a všeobecne realitnému crowdfundingu prospieva aj regulácia národných bánk, ktorá pomáha transparentnosti a trochu prečistí trh. Z obchodného a investorského pohľadu následne chceme prinášať zmysluplné investičné príležitosti s čo najvyšším zhodnotením za prijateľnú mieru rizika.

Foto: Invest in Slovakia

V tomto roku ste sa stali súčasťou viacerých fintechových ekosystémov, ako je FinTechHub alebo FINAS. Aké možnosti vám otvorili tieto partnerstvá a čo všetko môžu priniesť pre vašich investorov? Medzi vaše ciele patrí aj strategické partnerstvo s niektorou bankou. Aké plány máte v prípade takéhoto investičného spojenia?

Sme jednoznačne radi, že patríme do spoločnosti subjektov, ako je Národná banka Slovenska, SeedStartery Českej a Slovenskej sporiteľne, Depo Ventures, Threshold Capital, platobnej a verifikačnej inštitúcie a medzinárodnej siete ďalších významných fintech firiem, ktoré spoločne zdieľajú know-how, utvárajú a formujú trh. V prípade asociácie FINAS sme jediným zástupcom crowdfundingového segmentu a prislúcha nám tak rola určitého evangelizátora.

Aktuálne jednáme s rôznymi partnermi, predovšetkým s bankami, o strategickom partnerstve, pretože vieme, že takéto synchronicity neustále vznikajú a sú pre všetky zúčastnené strany prospešné. Banka prináša silný zákaznícky kmeň, ktorému vďaka partnerstvu s Invest in Slovakia ponúkne pridanú hodnotu a inováciu v podobe investičného nástroja, ktorého vývoj by bol pre banku zdĺhavý a príliš nákladný. Nebránime sa ani jednaniu o vstupe finančného investora. Už sme začali aj prvý kontakt s niektorými VC fondmi. Takáto investícia by nám mala pomôcť s urýchlením zahraničnej expanzie a rastu do ďalších investičných segmentov.

