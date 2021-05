Register účtovných závierok sa rozšíri o právnické osoby, pribudnú pozemkové spoločenstvá či občianske združenia

Verejná časť Registra účtovných závierok by sa mala od začiatku budúceho roka rozšíriť o ďalšie právne formy právnických osôb. Ide najmä o pozemkové spoločenstvá, občianske združenia, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, či záujmové združenia právnických osôb.

Všetky právnické osoby by tak boli zaradené do verejnej časti registra. V neverejnej časti registra by zostali len fyzické osoby ako podnikatelia a organizačné zložky zahraničných osôb. Vyplýva to z návrhu novely zákona o účtovníctve, ktorý ministerstvo financií predložilo do pripomienkového konania.

Uložené budú v elektronickej podobe

Všetky účtovné dokumenty by sa podľa navrhovanej novely zákona mali ukladať v elektronickej podobe. Podľa rezortu financií sa tým zjednoduší postup pri ich ukladaní, ale aj odstráni chybovosť pri neautomatizovanom spracovaní účtovných dokumentov.

Ustanovujú sa tiež náležitosti výročnej správy pre neziskové organizácie, ktoré nemajú v príslušnom predpise zadefinovaný obsah výročnej správy. Týka sa to predovšetkým občianskych združení a cirkevných organizácií, ak sú povinné mať audit účtovnej závierky a výročnej správy.

Ustanovujú sa aj pokuty

Legislatívnym návrhom sa spresňujú a zjednodušujú sa ustanovenia o listinnej a elektronickej podobe účtovného záznamu. Nanovo sa upravujú možné spôsoby transformácie účtovného záznamu pri zmene podoby účtovného záznamu. Umožňuje sa nahradiť vlastnoručný podpis akýmkoľvek elektronickým podpisom, ktorý umožní preukázateľnú identifikáciu osoby.

Ustanovuje sa najnižšia výška pokuty, pokuta voči osobe, ktorá prevezme plnenie povinností po zániku účtovnej jednotky. Suma pokuty, ktorú z rôznych dôvodov nie je možné odvodiť z celkovej sumy majetku, sa ustanovuje v absolútnej výške.