Rezort financií začína projekt na zvýšenie finančnej gramotnosti

Slováci na tom nie sú s finančnou gramotnosťou podľa ministra financií Ladislava Kamenického najlepšie. Ako povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii, Slovensko sa v rámci finančnej gramotnosti nachádza na šestnástom mieste v rámci EÚ. „Zadlženosť slovenského obyvateľstva stúpa, preto je táto téma dôležitá,“ skonštatoval minister.

Rezort financií plánuje preto 20. septembra odštartovať pilotný projekt Deň pre školy. V prvom kole chcú osloviť hlavne piatakov bratislavských škôl. „Na to, aby sme dosiahli finančnú gramotnosť, je potrebné začať už v škole,“ upozornil Kamenický.

Úverovanie rastie

Ako pokračoval minister financií, v porovnaní s rokom 2010 sa v roku 2018 objem úverov zdvojnásobil. Bankových produktov je podľa neho stále viac a banky vedia byť kreatívne. Klient by mal mať podľa Kamenického základnú znalosť, koľko ho bude úver stáť a či bude schopný úver splácať.

Vzhľadom na to, že úroky sú veľmi nízke, ľudia sú viac motivovaní brať si úver. Ale musia myslieť podľa Kamenického na to, že môžu prísť aj horšie časy a treba myslieť na to, že ekonomika sa začína ochladzovať.

Rezort financií aj v spolupráci s finančnou správou pripravil rôzne finančno-vzdelávacie projekty. Ako pokračoval riaditeľ odboru finančných spotrebiteľov na ministerstve financií Peter Mikloš, program Deň pre školy bude v prvej fáze pre zhruba tristo žiakov z pätnástich bratislavských škôl, kde absolvujú prednášku, ako s peniazmi narábať.

Projekt sa rozšíri

Neskôr by sa projekt mal rozšíriť aj do iných regiónov Slovenska. Rezort financií spolupracuje s metodicko-pedagogickým centrom pri témach finančného trhu a ochrany spotrebiteľa. „Verím, že projekt pomôže finančnej gramotnosti a k zlepšeniu v rebríčku v rámci krajín EÚ,“ dodal Mikloš.

Finančná správa vníma úlohu vzdelávania podľa jej prezidentky Lenky Wittenbergerovej ako veľmi dôležitú. Je podľa nej nesmierne dôležité, aby daňové subjekty, ako aj mladá verejnosť vedela, prečo sú dane dôležité a aké služby môžu dostávať. Finančná správa vyvíja v tomto smere viaceré aktivity. Aktuálne je to daňová hra, prostredníctvom ktorej hráč môže zistiť, ako funguje daňový mechanizmus.

Ďalšou aktivitou finančnej správy je podľa Wittenbergerovej prezentovanie činnosti na rôznych školách a podujatiach. Ďalej sú to rôzne prednášky pre učiteľov z oblastí daní a colnej problematiky. Wittenbergerová spomenula aj portál TAXEDU, kde je možné takisto sa dozvedieť viac z oblasti daní. Finančná správa však využíva aj sociálne siete, ale je to aj aplikácia Over doklad, aby aj mladí ľudia vedeli, že vydávanie blokov je povinné.

Iniciatíva má pozitívny ohlas

Rezort školstva vyjadril podporu iniciatíve ministerstva financií na zlepšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí. Nevyhnutným predpokladom na rozvíjanie kľúčových kompetencií a nástrojom na dosiahnutie ďalších cieľov v pracovnom i osobnom živote, vrátane zodpovedného správania sa v oblasti financií, je podľa ministerstva školstva aj čitateľská gramotnosť.

Nedostatočná, nevyzretá čitateľská gramotnosť vedie podľa rezortu školstva v konečnom dôsledku k vážnym problémom pri štúdiu, ako aj pri uplatňovaní sa na trhu práce.