Richard Sulík: Slovensko má šancu získať veľkého investora

Po februárových parlamentných voľbách sa o Richardovi Sulíkovi (SaS) pôvodne hovorilo ako o budúcom ministrovi financií, nakoniec sa stal šéfom ministerstva hospodárstva. Minulý týždeň ho pre vzájomné spory síce premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzval na odstúpenie, no nateraz sa Sulík svojej stoličky pevne drží.

V rozhovore pre portál voFinanciách a tlačovú agentúru SITA minister porozprával, ako hodnotí uplynulý rok a aké ciele má rezort v tom nadchádzajúcom.

Ako by ste zhodnotili rok 2020?

Bol zaujímavý. Keď hodnotím posledných 12 mesiacov, začalo to kampaňou, predstavili sme program, potom prišli voľby, ktoré všetko zmenili, následne korona. Dnes môžem povedať, že sa už situácia aspoň u mňa na ministerstve stabilizovala. Celkovo sa nesťažujem. Ten rok by som zhodnotili tak, že bol veľmi turbulentný, mimoriadne. Bolo tu obrovské množstvo zmien, obzvlášť posledné týždne, ráno neviete, čo bude platiť večer.

Slovensko bolo v rebríčku Doing Businnees 2020 na 45. mieste. Kde ho vidíte v roku 2021?

Vidím ho o niekoľko priečok vyššie, pretože sme v lete predstavili a už aj zrealizovali “Kilečko 1“, v ktorom bolo 114 konkrétnych opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Zároveň sme predstavili “Kilečko 2”, ktoré obsahuje 469 zmien, no tie sa budú realizovať až budúcom roku a ukážu sa teda až v ďalšom rebríčku. Som ale presvedčený, že minimálne tých 114 už zrealizovaných bodov pomohlo zlepšiť našu situáciu aspoň o niekoľko priečok. V tejto oblasti nás ale ešte čaká veľa roboty.

Máte nejaký cieľ, kde by v rebríčku malo byť Slovensko na konci funkčného obdobia tejto vlády?

Čím vyššie, tým lepšie, nemám žiadny konkrétny cieľ, ani by som z toho nerobil žiadny “fetiš“. Dôležité je zlepšovať podnikateľské prostredie.

Je ilúzia myslieť si, že prijmeme jeden zákon, jednu zásadnú zmenu, a tá nás vystrelí hore.

Stačia na zlepšovanie drobné zmeny, ktoré sú obsiahnuté v “Kilečku“?

Oni sú alebo budú zodpovedné za veľkú časť nášho zlepšenia, keďže podnikateľské prostredie sa u nás zhoršovalo drobnými zlými zmenami. Teraz ho tými istými drobnými, ale dobrými zmenami budeme zlepšovať. Je ilúzia myslieť si, že prijmeme jeden zákon, jednu zásadnú zmenu, a tá nás vystrelí hore. Je to drobná, časovo náročná piplačka, ako keď hľadáte ihly v kope sena.

Veľké fabriky a najväčších zamestnávateľov však asi netrápia problémy, ktoré rieši “Kilečko“?

Tí majú iné problémy, v prvom rade vysoké odvody, ale aj právnu stabilitu a právnu istotu, chcú sa rýchlo dopracovať k spravodlivému rozsudku. To tak rýchlo nepôjde, skrátiť dobu súdneho konania, ale myslím si, že momentálne sa kvalita súdnych rozsudkov, a teda kvalita právneho štátu tiež zlepšuje.

Pred niekoľkými dňami ste predstavili “Kilečko 2“. Čo vás čaká teraz?

Začneme oslovovať ministerstvá a ostatné úrady. Máme pred sebou veľa roboty a už veľa roboty máme za sebou. Nepôjde to v skrátenom legislatívnom konaní, pretože som Národnej rade SR sľúbil, že to bude poctivo prediskutované. Som rád, že to už máme pokope.

Na aké problémy narážate pri rokovaniach na jednotlivých ministerstvách alebo úradoch?