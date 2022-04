Rodičovský dôchodok bude aj po znížení ďalšie roky negatívne zaťažovať verejné financie, tvrdí rozpočtová rada

Aj po znížení navrhovanej sumy rodičovského dôchodku z pôvodných 2,5 percenta pre každého rodiča na penzii na 1,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa bude toto opatrenie najbližších 13 rokov negatívnou dodatočnou záťažou pre verejné financie.

V tlačovej správe na to upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Napríklad v budúcom roku si vyžiada náklady 253 miliónov eur oproti 567 miliónom eur, s ktorými sa počítalo v pôvodnom návrhu.

Kľúčová zmena

Rozpočtová rada víta sprísnenie podmienky poberania predčasného dôchodku jeho naviazaním na minimálny dôchodok, čo by malo znížiť pravdepodobnosť, že predčasné dôchodky budú dotované ostatnými prispievateľmi.

Kľúčovou zmenou, ktorá zlepšuje bilanciu dôchodkového systému, je podľa RRZ opätovné zavedenie automatu dôchodkového veku, teda naviazanie veku odchodu do dôchodku na strednú dĺžku života.

„Predovšetkým vďaka tomuto opatreniu je celkový vplyv reformy na dlhodobom horizonte pozitívny, preto rada upozorňuje na riziko, ak by sa malo toto opatrenie opätovne zvrátiť,“ upozornila rozpočtová rada.

Zlepšenie dlhodobej udržateľnosti

Navrhovaná zmena prvého piliera, ak by bola trvalá, by podľ RRZ zlepšila dlhodobú udržateľnosť približne o jednu miliardu eur ročne. To je oproti pôvodnému návrhu zlepšenie zhruba o 205 miliónov eur ročne. Návrh počíta v prvej 13-ročnej fáze s prehlbovaním deficitu dôchodkového systému a až následne s pozitívnym vplyvom, čo považuje RRZ za veľmi rizikovú stránku novely.

„Vzhľadom na to, že princíp automatu dôchodkového veku bude v legislatíve ukotvený len formou bežného zákona a existuje precedens o možnosti jeho zrušenia, je veľké riziko, že sa časom opäť oslabí z politických dôvodov,“ varuje RRZ.

Upozorňuje na to, že takto sa automatické zvyšovanie dôchodkového veku zrušilo v roku 2019 zavedením stropu dôchodkového veku krátko potom, ako začalo účinkovať v roku 2017.

Zavedenie rodičovského dôchodku

Vláda schválila návrh na zavedenie rodičovského dôchodku. Dieťa pracujúce na Slovensku bude môcť odviesť každému rodičovi na penzii 1,5 percenta z jeho hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu. Vychádzať sa pritom bude z príjmov dieťaťa pred dvoch rokov.

Pôvodne navrhovaná suma rodičovského bonusu vo výške 2,5 percenta pre každého rodiča sa na rokovaní vlády znížila na 1,5 percenta z hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu pracujúceho dieťaťa. Vláda okrem toho určila strop na výšku rodičovského dôchodku. Ten sa má počítať najviac z 1,2-násobku priemernej mzdy na Slovensku.

Dôchodkový vek

Osobe, ktorá dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov, vznikne nárok na predčasný starobný dôchodok. Za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku po získaní 40 rokov poistenia sa má penzia krátiť o 0,3 percenta. Dôchodkový vek sa má podľa návrhu novely zákona zvyšovať podľa toho, ako bude stúpať stredná dĺžka života. Penzijný vek by mal po naviazaní na strednú dĺžku života stúpať o dva mesiace ročne.

Súčasne sa zachová to, že ženám sa bude dôchodkový vek za každé dieťa znižovať o šesť mesiacov. Suma aktuálnej dôchodkovej dávky, od ktorej závisia sumy novopriznaných dôchodkov, by sa mala zvyšovať pomalšie ako v súčasnosti. Kým v súčasnosti aktuálna dôchodková hodnota pravidelne k 1. januáru stúpa o rast priemernej mzdy, po novom pôjde o rast o 95 percent priemernej mzdy.

Sme rodina má pripomienky

„Táto novela ide do legislatívneho procesu s pripomienkami, teda s nedoriešenými vecami od všetkých koaličných partnerov,“ povedal po rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Strana Sme rodina má podľa neho pripomienky k naviazaniu dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Ostatní koaliční partneri majú podľa ministra výhrady k rodičovskému dôchodku. „Dohodli sme sa, že toto vyriešime pri júnovom hlasovaní pred druhým čítaním,“ uviedol.