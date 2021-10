Rodičovský dôchodok by zvýšil výdavky na penzie o stovky miliónov, rada pre rozpočtovú zodpovednosť odporúča iné zmeny

Zavedenie rodičovského dôchodku podľa návrhu dôchodkového zákona by znamenalo okamžité a trvalé zvýšenie výdavkov na dôchodky o takmer 600 mil. eur, resp. 0,5 percenta HDP.

Na sociálnej sieti to uviedla Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Časovo lepší súlad s inými opatreniami a menšie riziko budúceho financovania by bolo možné dosiahnuť podľa nich takými zmenami, ktoré by minimalizovali vplyv rodičovského dôchodku na aktuálny deficit.

Napríklad transformovaním 13. dôchodku na rodičovský dôchodok, alebo jeho postupným nabiehaním, prípadne obmedzením jeho výšky.

Do 3. dieťaťa je efekt najvýraznejší

Za predpokladu, že žiadne dieťa nezruší automatický nárok rodičov, rodičovský dôchodok by mohlo podľa rozpočtovej rady poberať približne 78 percent dôchodcov. Zvyšných 22 percent nemá deti alebo ich deti neodvádzajú poistné na sociálne poistenie. A to z dôvodu neaktivity, alebo sú v zahraničí, invalidné, na dôchodku alebo v systéme výsluhového zabezpečenia.

„Rodičovský dôchodok by len čiastočne zmiernil rozdiely v dôchodkoch medzi dôchodcami s rozdielnym počtom vychovaných detí,“ myslí si rozpočtová rada.

S vyšším počtom detí rodiča síce jeho priemerná výška rastie, no tento efekt je podľa rady najvýraznejší do tretieho dieťaťa. S každým ďalším dieťaťom je prírastok priemerného rodičovského dôchodku menší. „Hlavným dôvodom je, že s rastúcim počtom detí v rodine rastie aj podiel tých, ktoré neodvádzajú poistné na sociálne poistenie,“ informuje rada.

Nerovnosť v dôchodkovom systéme

Priemerná suma rodičovského dôchodku by bola vyššia pre dôchodcov s vyššími dôchodkami. Dôchodcovia s vyšším dôchodkom majú podľa rady výrazne vyššiu pravdepodobnosť, že ich deti sú aktívne na trhu práce a zarábajú mzdu nad priemerom, čo sa prejaví aj na vyššej sume rodičovského dôchodku.

V porovnaní s týmto efektom má vplyv počtu detí výrazne menšiu váhu. „Nerovnosť v dôchodkovom systéme však zostane vplyvom zavedenia rodičovského dôchodku takmer nezmenená,“ uvádza rozpočtová rada.

Rodičovský dôchodok podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť len mierne znižuje relatívne rozdiely vo výške dôchodkov medzi mužmi a ženami, keďže naň majú rovnaký nárok muži aj ženy. Rozdiel v absolútnej výške dôchodkového príjmu medzi nimi sa nezmení.