Rodiny v hmotnej núdzi si prilepšia o 333 eur, vláda im vyplatí jednorazový príspevok na dieťa

Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Na tlačovej besede to oznámil premiér Eduard Heger. Podľa neho sa na tom zhodla koaličná rada.

Príspevky vyplatia do leta

Podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) pôjde v prvej fáze o príspevok pre 45,7-tisíca detí v hmotnej núdzi. Rezort práce vyplatí príspevky na tieto deti do leta. „Stačí na to nariadenie vlády,“ povedal.

V druhom kroku, ktorý by mal nasledovať na jeseň tohto roka, by malo ministerstvo práce vyplatiť tento príspevok ďalším skupinám detí. Podľa Krajniaka pôjde o skupiny odstupňované podľa toho, do akej miery ich ohrozila pandémia.

Musia zmeniť legislatívu

„Medzi deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi a 1,5-násobkom životného minima, máme 147-tisíc 653 detí,“ povedal. S príjmom medzi 1,5-násobkom až dvojnásobkom životného minima sa podľa neho nachádza 203-tisíc 270 detí.

„Toto budú ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc,“ povedal. V tomto prípade je však potrebné zmeniť legislatívu v parlamente. Tieto dve skupiny tak podľa Krajniaka dostanú finančnú pomoc v septembri alebo októbri tohto roka. „Toto riešenie pomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú,“ dodal.