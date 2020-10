Rozpočet je podľa Hegera nastavený veľmi dobre

Rokovania o rozpočte na nasledujúce tri roky neboli podľa ministra financií Eduarda Hegera ľahké a zrejme nikto nebol úplne spokojný. Boli to podľa neho náročné, ale konštruktívne rokovania a rozpočet je nastavený veľmi dobre. Súčasná vláda tak chce vyťažiť maximum z toho, čo im bolo zverené. Je potrebné si podľa Hegera uvedomiť situáciu, v akej sa Slovensko nachádza.

„Zmietame sa v najväčšej kríze,“ skonštatoval po rokovaní vlády Eduard Heger. Tento rozpočet odráža podľa neho pravdu, záchranu a zodpovednosť. Rozpočtom pravdy je preto, že podľa vyjadrení rezortu financií priznávajú všetky čísla a nič v rozpočte neskrývajú a to, čo v minulosti kritizovali, naprávajú. Záchrana sa týka zmierňovania dopadov koronakrízy, posilňujú sociálnu súdržnosť a pokračujú v stimulovaní ekonomiky investíciami. V oblasti zodpovednosti našli podľa Hegera rozumnú rovnováhu medzi potrebnými zdrojmi a budúcou konsolidáciou.

Vláda chce šetriť na sebe

Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 7,44 % hrubého domáceho produktu (HDP). „Nešetríme na ľuďoch ani na ekonomike, šetríme na sebe,“ povedal Heger. Štát podľa neho po dlhých rokoch pristupuje k tomuto kroku. Konsolidácia bude na strane štátu a úradníkov, pôjde o tovary, služby a mzdy. „Sme odhodlaní zo Slovenska robiť krajinu, kde budeme radi žiť,“ povedal Heger. A akonáhle príde konjunktúra, vláda má pripravené viaceré reformy.

Na strane príjmov štát zvyšuje daň z tabaku a zároveň neničia ekonomiku podľa Hegera sektorovými daňami. Do návrhu rozpočtu zároveň na výdavkovej strane zapracovali rezervu cez jednu miliardu eur, ktorá poskytuje priestor na prípadnú potrebu v krátkom čase reagovať na vzniknutú situáciu dodatočnými výdavkovými opatreniami. Avšak, ak by šok v rámci koronakrízy bol ešte výraznejší, bude potrebné rozpočet upraviť.

Celkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 39,5 mld. eur a výdavky by mali tvoriť 46,7 mld. eur. Deficit by tak mal byť v sume 8,05 mld. eur. Zadlženie sa nachádza nad maastrichtskou hranicou 60 % HDP, v budúcom roku je hrubý verejný dlh odhadovaný na 65 % HDP. Ešte vlani pritom dosahoval 48 %.