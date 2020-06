Rozpočtová rada: Dno prepadu dosiahneme v druhom štvrťroku, ekonomika oslabí o vyše 17 %

Slovenské hospodárstvo dosiahne pandemické dno v druhom kvartáli tohto roka, kedy sa podľa odhadov analytikov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) medziročne prepadne o 17,3 %. Oproti predchádzajúcemu štvrťroku by to znamenalo zníženie o 13,7 %. Medziročný pokles hrubého domáceho produktu by sa mal v treťom štvrťroku zmierniť na 11,4 % už pri medzikvartálnom raste o 7,5 %. Vyplýva to z júnovej krátkodobej prognózy RRZ, ktorá je založená na najnovších dostupných dátach.

Sentiment firiem sa zlepšuje

„Vývoz i dovoz bude horší v druhom štvrťroku o 30 % až 40 %, investície a celkové HDP takmer o pätinu. Zotavenie z dna naznačuje odhad exportu, ktorý ešte pred začiatkom tretieho štvrťroka vychádza zo zlepšenia sentimentu firiem v Nemecku a na Slovensku,“ uvádza v krátkodobej prognóze RRZ.

Prudký prepad hospodárstva je tak podľa rady predovšetkým výsledkom zahraničného obchodu a investícií. Pozitívne riziko vnímajú pri vývoji súkromnej spotreby a indikátorov trhu práce. „Tie po zverejnení ďalších mesačných indikátorov zažijú pravdepodobne zhoršenie, ale prepad nemusí byť taký silný ako v prognóze,“ dodáva rozpočtová rada.