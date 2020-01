Rozpočtová rada: Hospodárstvo Slovenska vstúpi do roku 2020 s rastom pod dve percentá

Slovenské hospodárstvo by v úvode tohto roka malo rásť menej ako dvojpercentným tempom. Predpokladá to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), podľa ktorej by mal rast hrubého domáceho produktu v prvom kvartáli dosiahnuť 1,9 %.

Za celý predchádzajúci rok 2019 pritom podľa aktuálnych prognóz rady slovenská ekonomika rástla 2,3-percentným tempom, čo je o 0,1 percentuálneho bodu pomalší rast, ako predpokladal výbor pre makroekonomické prognózy.

Problémy môže spôsobovať vývoz

„Medziročný rast hrubého domáceho produktu za posledné dva štvrťroky skončil mierne horšie, ako prognóza výboru pre makroekonomické prognózy. V dátach sa aktuálne neobjavujú výrazné signály pre zrýchlenie či spomalenie,“ konštatuje rozpočtová rada vo svojej januárovej krátkodobej prognóze ekonomiky. Od pôvodných predpokladov z jesene minulého roka sa však podľa nej výraznejšie odkláňa najmä vývoz, ktorý bude pravdepodobne medziročne horší aj na začiatku roka 2020.

Spomalenie hospodárstva sa však zatiaľ výraznejšie neprejavuje na trhu práce. „V decembri 2019 sa zastavil prísun cudzincov na trh práce, očakávania vývoja zamestnanosti sú zo strany domácností, ako i firiem výrazne pesimistickejšie než pred rokom, ale pokles zamestnanosti v priemysle je tlmený službami,“ uvádza rozpočtová rada. V raste pritom pokračujú aj mzdy a nezamestnanosť sa drží na historických minimách.