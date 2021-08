Rozpočtová rada má výhrady k trvalému znižovaniu novopriznaných dôchodkov, nemajú žiadne spodné ohraničenie

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) žiada ministerstvo práce a sociálnych vecí, aby vysvetlilo dôvody návrhu na trvalé znižovanie výšky novopriznaných dôchodkov bez akéhokoľvek spodného ohraničenia.

Rozpočtová rada to uviedla ako zásadnú pripomienku k návrhu novely zákona o sociálnom poistení. Trvalé spomalenie rastu tzv. aktuálnej dôchodkovej hodnoty (ADH) z 100 percent na 95 percent rastu priemernej mzdy by podľa RRZ každoročne znižovalo mieru náhrady novopriznaných dôchodkov bez akéhokoľvek dlhodobého obmedzenia spodnej hranice jej zníženia.

Zmeny treba citlivo posudzovať

Rozpočtová rada preto rezortu práce odporúča určiť maximálne zníženie miery náhrady, ktoré by sa mohlo napríklad definovať ako minimálny podiel výšky ADH na priemernej mzde. RRZ vníma, že ide o opatrenie s pozitívnym vplyvom na verejné financie.

„Na druhej strane je potrebné citlivo posudzovať podobné zmeny aj v kontexte ich spoločenskej (politickej) udržateľnosti a redistribučných dopadov na jednotlivé skupiny v rámci dnes žijúcich generácií poistencov a dôchodcov, ako aj medzi dnešnými a budúcimi generáciami,“ uviedla RRZ.

Suma ADH sa bude zvyšovať pomalšie

Suma ADH, od ktorej závisia výšky novopriznaných dôchodkov, by sa mala od roku 2023 zvyšovať pomalšie ako v súčasnosti. Kým v súčasnosti ADH pravidelne k 1. januáru stúpa o rast priemernej mzdy, od roku 2023 sa má zvyšovať len o 95 percent rastu priemernej mzdy na Slovensku.

Napríklad od 1. januára tohto roka sa ADH zvýšila o 4,21 percenta. Ak by sa návrh rezortu práce a sociálnych vecí uplatňoval už od začiatku tohto roka, ADH by na tento rok stúpla len o 4 percentá. Znamenalo by to, že dôchodky, ktoré Sociálna poisťovňa priznáva počas tohto roka, by boli nižšie.