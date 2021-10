Rozpočtová rada odporúča prijať ústavný zákon o dôchodkovom systéme, potrebné je poznať základné princípy

Parlament by mal prijať ústavný zákon o dôchodkovom systéme, ktorý by mal obsahovať jeho základné princípy. Na piatkovej odbornej konferencii o dôchodkovom systéme to uviedol predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Ján Tóth.

Za najvýznamnejšie opatrenie považuje ústavné ukotvenie automatickej úpravy dôchodkového veku podľa rastu strednej dĺžky života. Ďalším krokom by malo byť zadefinovanie predčasných dôchodkov, ktoré by sa mali spravodlivo krátiť.

Zásluhovosť by mala zostať zachovaná

Do ústavného zákona by sa podľa šéfa RRZ mala dostať aj minimálna výška predčasných dôchodkov a tzv. automatické korekčné mechanizmy. Ak by sa penzijný systém dostal po legislatívnych zmenách z hľadiska udržateľnosti do vysokého rizika, automaticky by sa aktivovali korekčné mechanizmy v záujme posunúť dôchodkový systém naspäť smerom k finančnej rovnováhe.

Ústavný zákon by mal podľa Tótha tiež garantovať to, aby sa v prvom penzijnom pilieri v istej miere vždy zachovala zásluhovosť. Upozornil na to, že návrh na zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov ide opačným smerom.

Chýba politická zhoda

Šéf rezortu práce a sociálnych vecí Milan Krajniak koncom júla tohto roka uviedol, že ustupuje od zámeru zaviesť zmeny v dôchodkovom systéme ústavným zákonom. „Nie sme schopní momentálne získať 90 hlasov, pravdepodobnosť získania 90 hlasov je nulová,“ povedal.

Dôchodkovú reformu chce preto zrealizovať novelami zákonov o sociálnom poistení, starobnom dôchodkovom sporení a doplnkovom dôchodkovom sporení. Štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí Boris Ažaltovič na konferencii ministrove slová potvrdil. „Na ústavnom zákone nie je úplná politická zhoda,“ povedal.